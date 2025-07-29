Özel elindekiı anketi açıklayıp iddialı konuştu: Birinci olmazsak o gece siyaseti bırakırım

Özel elindekiı anketi açıklayıp iddialı konuştu: Birinci olmazsak o gece siyaseti bırakırım
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CHP lideri Özgür Özel, yapılacak ilk seçimde partisini birinci yapamaması halinde siyaseti bırakacağını söyledi. Ayrıca her miting sonrası anket yaptırdıklarını belirten Özel, "Toplumun yüzde 70'i, AK Parti'nin ve hükümetin oluşturmaya çalıştığı, 'Bunlar çaldılar' algısına inanmıyor" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkanı seçildiği Kasım 2023'teki kurultayda verdiği sözü hatırlatan Özel, "Seçimlerde birinci parti olarak çıkamazsak o gece siyaseti bırakacağım" dedi.

Ekonomim'den Vahap Munyar'a konuşan Özel açıklamasının devamında ise, "Ben kaybedilmiş seçimin şarkısını bile terk etmek gerektiğine inanıyorum. Nitekim yerel seçimlerde daha önce kullanılmış şarkıları geride bıraktık." ifadelerini kullandı.

ELİNDEKİ ANKETİ AÇIKLADI

Mitingler sonrası yapay zeka desteği ile analiz edilen anketler yaptırdıklarını belirten Özel. "Bir kere toplumun yüzde 70'i, AK Parti'nin ve hükümetin oluşturmaya çalıştığı, 'Bunlar çaldılar' algısına inanmıyor. Oluşturulmaya çalışılan algıya karşı, 'Tencere dibin kara, seninki benden kara' gibisinden bir tutumu doğru bulmuyoruz. Vatandaşın şunu görmesini, anlamasını istiyoruz: Bunlar birbirini satmıyor, iftiraya teslim olmuyor, karşıladıkları krize dönük başarılı bir yönetim sergiliyor. Yaptırdığımız anketlere göre her mitingde, ilde, ilçede değişikliğe gidiyoruz. Verdiğimiz mesajları değiştiriyoruz. İlk günlerde, 'İmamoğlu'na özgürlük' konusu konuşmalarımızın yüzde 70'ini oluşturuyordu. Artık yüzde 70 ekonomi üzerinde duruyoruz." şeklinde konuştu.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (21)

Haber Yorumlarımehmet:

aslında halk sizide istemiyor ama akp den o kadar bıktıki. keşke halkın içinden bir kahraman çıksada hepinizde adil bir yargıda yargılansanız.

Yorum Beğen83
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıEmekli:

Kesinlikle katılıyorum halkın yanında fakirle fakir olacak bir insan istiyoruz adil olsun yeterli

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Haber Yorumları1980_lerde_Türkçe_Böyle Değildi:

bir şeyden bıkma hakkı sunulmuyor mana ve mantık tarafından taaki sebep doğruca anlatıla bilindi. akp den bıkma hakkı sunulmamaktadır taaki sebep doğruca anlatıla bilindi. bir bidonun kapağından bıkamazsın taaki o bidona tamca olabilecek bir kapak buldun. bir bidonun kapağından sebepsiz yere bıkma hakkı sunulmuyor mana tarafından .. mantık tarafından. sebep geçerli olmalıki bıkma hakkı sunulsun.

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yanıt0
Haber YorumlarıAli Desidero:

Kılıktarogli de öyle demişti 15 sene kaldı. CHP lilerin Şimdi hain ilan ettikleri akp nin adamı dedikleri kılıktarogli ni CHP liler Cumhur başkanı olarak bize kakalamaya calıstilar. Maden haindi de niye bu ülkeye Cumhurbaşkanı yapmaya çalıştınız.

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme18
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Haber Yorumlarıemre PURTUL:

fetö madem haindi niye gel hocam gel bitsin bu hasret, ne istedinde vermedik gibi serzenişler de neden bulundu ki özgür özel değil mi? haa bir de kandırıldık Allah c.c. da bizi affetsin halkımız da demişti değil mi hakkım helal değildir ne ona ne de ona oy verip başımıza getirenlere...

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yanıt19
Haber YorumlarıBabacan yalçın:

önce yazmayı öğren=)))

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yanıt0
Haber Yorumlarıs asriyent:

Yorum yazmaya değmez.

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıAbdullah Ağaç.:

insanlar inansın inanmasın kimseyi ilgilendirmez siz nasıl insanların oyu ile seçildik diye soydunuz hırsızlık yaptınız. Özgür denilen şahıs burası ataşehir yarbay ali tatar parkı 30 yılık parkı kuruttunuz parkın bir kısmını ataşehir belediyeniz sattı şuanda sırf kurutmak için sulamıyorsunuz hakkımız haram zıkkım olsun .

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıEvvab:

baktınız mitinglerde imamoğlu size oy kaybettiriyor hükümetin yumuşak karnına ekonemiye çalışıyoruz itirafını yapmış. anket CHP nin hırsızlığı ile alakalı. birinci yada ikinci parti ile alakalı bir durum değil. gün geçtikçe eriyecek siniz.

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme5
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