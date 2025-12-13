Özel, 'Türkiye gündemine bomba gibi düşecek haber' diyerek paylaştı

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" temalı mitinglerinin 75'incisi bugün Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Milletin sesinin meydanlarda duyulacağına işaret eden Özel, "Millet hakkını bu meydanlarda söke söke alacaktır" dedi.

"EKREM BAŞKANIN AFİŞLERİNİ İNDİRMİŞLER"

Miting öncesi şehirde asılan afişlerin dün (12 Aralık) zabıta ekiplerince toplatılmasına tepki gösteren Özel, "Sizi üzmüşler. Duydum ki bu eylemin afişlerini, bu partinin afişlerini, benim, Ekrem Başkanın resimlerini indirmişler. Hiç üzülmeyin. Onlar afişleri toplar, biz meydanı toplarız. Afiş toplayanın seçim kazandığı gördün mü hiç? Milleti toplayanlar kazanır seçimi. Kayseri'de bu mitingin afişini toplayanlar gidecek, milleti bu meydana toplayanlar gelecek" ifadelerini kullandı.

İlk seçimde iktidar olacaklarını söyleyen Özel, "Hep birlikte kazanacağız. Kardeşliği eşitliği zenginliği birileri gibi tavana değil tabana yayacağız. Biz vergiyi tavana refahı tabana değil, biz vergiyi tabana, refahı tavana yayacağız" ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRET 39 BİN LİRA OLMALI"

İktidarı ekonomik verilere yönelik açıklamaları üzerinden eleştiren Özel, iktidarın "ekonomi tüm dünyada kötüymüş gibi" bir algı oluşturmak istediğini ancak durumun böyle olmadığını söyledi. Ekonomik verilerden örnekler veren Özel, "Dünya enflasyon sorununu çözmüştür, kurtulmuştur. Türkiye'deki enflasyon dünyanın hiçbir yerinde yoktur" dedi.

Devamla 2026 yılında uygulanacak asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, partisinin "39 bin lira" talebini yineledi. Özel, bu ücretin 29 bin lirasının işveren kalan kısmının ise devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini belirtti.

"TANIKLIKTA OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ OLUR MU?"

Konuşmasının son bölümünde İBB davasına değinen Özel, iddianameye sonradan ikama edilen gizli tanık İlke'nin tanıklıktan vazgeçtiğini anımsattı.

Özel, "Sen her şeyi göze aldıysan ben de her şeyi göze aldım. Hiçbirimiz geri adım atmayız. İlk kez Kayseri meydanından Türkiye gündemine bomba gibi düşecek haberi söyleyeceğiz. Tanıklıkta oyuncu değişikliği olur mu? İlke açıklama yapmış, demiş ki; 'Ben bu işte yokum.' Şimdi duruşma için 9 Mart'a gün veriyorlar. Yargılama süresi için 12,5 yıl diyorlar. Bu şu demek; 'Elimde kanıtım yok, mahkeme bittiğinde beraat edecek ama ben beyefendinin savcısıyım. O yüzden 12,5 yıl bu işi sürdüreceğim, bu rejimin iktidarını sürdüreceğim'" diye konuştu.

"'GÖRDÜKLERİMİ DEĞİL DUYDUKLARIMI ANLATTIM' DEMİŞ"

Dava kapsamında "Meşe" ve "İlke" kod adlı tanıkların ardından bir gizli tanığın daha tanık olmaktan vazgeçtiğini açıklayan Özel, Ahmet Taşçı isimli gizli tanığın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçeyi paylaştı.

Özel Ahmet Taşçı'nın dilekçesinde "Gizli tanıklardan Ahmet Taşçı dilekçe verdi, 'Beyanda bulunmamı savcı istedi, ben gördüklerimi değil, piyasadan duyduklarımı anlattım, vicdanım hiç rahat değil, ifadelerimle birilerini tutuklamışlar, pişmanım, gizli tanıklıktan çekiliyorum' demiş." yazdığını söyledi.