Haberler

Özel, "Türkiye gündemine bomba gibi düşecek haber" diyerek paylaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye gündemine bomba gibi düşecek haber" diyerek İBB davasında bir tanığın tanıklıktan vazgeçtiğini açıkladı. Özel, "O gizli tanıklardan Ahmet Taşçı 'beyanda bulunmamı savcılık istedi ben gördüklerimi değil duyduklarımı anlattım vicdanım rahat değil. Kimsenin hakkına girmek istemem. Pişmanım gizli tanıklıktan çekiliyorum' demiş. İşte size AKP'nin yargısı" diye konuştu.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kayseri'deki mitingde partisinin 2026 yılında uygulanacak asgari ücret talebinin 39 bin lira olduğunu belirtti.
  • Özgür Özel, İBB davasında gizli tanık Ahmet Taşçı'nın tanıklıktan çekildiğini ve ifadelerinin piyasadan duyduklarını anlattığını, pişman olduğunu açıkladığını söyledi.
  • Özgür Özel, Kayseri'deki miting öncesi CHP'nin afişlerinin zabıta ekiplerince toplatıldığını ifade etti.

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" temalı mitinglerinin 75'incisi bugün Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Milletin sesinin meydanlarda duyulacağına işaret eden Özel, "Millet hakkını bu meydanlarda söke söke alacaktır" dedi.

"EKREM BAŞKANIN AFİŞLERİNİ İNDİRMİŞLER"

Miting öncesi şehirde asılan afişlerin dün (12 Aralık) zabıta ekiplerince toplatılmasına tepki gösteren Özel, "Sizi üzmüşler. Duydum ki bu eylemin afişlerini, bu partinin afişlerini, benim, Ekrem Başkanın resimlerini indirmişler. Hiç üzülmeyin. Onlar afişleri toplar, biz meydanı toplarız. Afiş toplayanın seçim kazandığı gördün mü hiç? Milleti toplayanlar kazanır seçimi. Kayseri'de bu mitingin afişini toplayanlar gidecek, milleti bu meydana toplayanlar gelecek" ifadelerini kullandı.

İlk seçimde iktidar olacaklarını söyleyen Özel, "Hep birlikte kazanacağız. Kardeşliği eşitliği zenginliği birileri gibi tavana değil tabana yayacağız. Biz vergiyi tavana refahı tabana değil, biz vergiyi tabana, refahı tavana yayacağız" ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRET 39 BİN LİRA OLMALI"

İktidarı ekonomik verilere yönelik açıklamaları üzerinden eleştiren Özel, iktidarın "ekonomi tüm dünyada kötüymüş gibi" bir algı oluşturmak istediğini ancak durumun böyle olmadığını söyledi. Ekonomik verilerden örnekler veren Özel, "Dünya enflasyon sorununu çözmüştür, kurtulmuştur. Türkiye'deki enflasyon dünyanın hiçbir yerinde yoktur" dedi.

Devamla 2026 yılında uygulanacak asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, partisinin "39 bin lira" talebini yineledi. Özel, bu ücretin 29 bin lirasının işveren kalan kısmının ise devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini belirtti.

"TANIKLIKTA OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ OLUR MU?"

Konuşmasının son bölümünde İBB davasına değinen Özel, iddianameye sonradan ikama edilen gizli tanık İlke'nin tanıklıktan vazgeçtiğini anımsattı.

Özel, "Sen her şeyi göze aldıysan ben de her şeyi göze aldım. Hiçbirimiz geri adım atmayız. İlk kez Kayseri meydanından Türkiye gündemine bomba gibi düşecek haberi söyleyeceğiz. Tanıklıkta oyuncu değişikliği olur mu? İlke açıklama yapmış, demiş ki; 'Ben bu işte yokum.' Şimdi duruşma için 9 Mart'a gün veriyorlar. Yargılama süresi için 12,5 yıl diyorlar. Bu şu demek; 'Elimde kanıtım yok, mahkeme bittiğinde beraat edecek ama ben beyefendinin savcısıyım. O yüzden 12,5 yıl bu işi sürdüreceğim, bu rejimin iktidarını sürdüreceğim'" diye konuştu.

Özel, 'Türkiye gündemine bomba gibi düşecek haber' diyerek paylaştı

"'GÖRDÜKLERİMİ DEĞİL DUYDUKLARIMI ANLATTIM' DEMİŞ"

Dava kapsamında "Meşe" ve "İlke" kod adlı tanıkların ardından bir gizli tanığın daha tanık olmaktan vazgeçtiğini açıklayan Özel, Ahmet Taşçı isimli gizli tanığın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçeyi paylaştı.

Özel Ahmet Taşçı'nın dilekçesinde "Gizli tanıklardan Ahmet Taşçı dilekçe verdi, 'Beyanda bulunmamı savcı istedi, ben gördüklerimi değil, piyasadan duyduklarımı anlattım, vicdanım hiç rahat değil, ifadelerimle birilerini tutuklamışlar, pişmanım, gizli tanıklıktan çekiliyorum' demiş." yazdığını söyledi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (18)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Tam bir malsın özgür , artık hırsızı savunmaktan vazgeç..

Yorum Beğen82
Yorum Beğenme59
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıotu ken:

:))) sanırsın savcılık boynuna bıçak dayayıp aldı adamın beyanatını. Kim insnır. Kadir İNANIR

Yorum Beğen81
Yorum Beğenme47
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgunaydın Türkiye:

Nowiwi web DENİLEN PİİÇ burası senin dolandırma yerin değil. adi

yanıt7
yanıt0
Haber YorumlarıTunc Muallimoglu:

Boynuna bıçak dayanmasına gerek yok. Savcılık İma bile etse vatandaş korkar.

yanıt2
yanıt12
Haber YorumlarıSMMM:

PARALI KÖSTEBEKLER GELİR ŞİMDİ

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUgur Ayhan:

bombamı. bu ülkede cb nın maaşına yüksek diğen angutlar istanbul hırsızısın försleydesi nin basın danışmanı ibb den maas falan fistan derken cb yüksek alıyor. bu hırsızlık olmuyormu

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMengele:

Acaba gizli tanik olsammi bana ne kadar dolar verirler cok iyi gizli tanikkik yaparim ha

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıotu ken:

Dahs fazlasını teklif ettiklerinde de, vicdanım sızlafı yanlış anlaşıldım der öekilirsin :)))

yanıt8
yanıt2
Haber YorumlarıHarun EROĞLU:

Ekoya müracaat et. Onda para bol, herkese saçmış maşallah. Onun lehine tanıklık yapabilirsin.

yanıt1
yanıt0

Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'un net borcu açıklandı

Süper Lig devinin net borcu açıklandı
Bomba gibi iddia! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular

Bomba gibi iddia! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Burcu Kıratlı'yı dantelli mini elbisesiyle bir görün! Bakan bir daha baktı

Dantelli mini elbisesiyle bir görün! Bakana bir daha baktırdı
Fenerbahçe'ye kötü haber! İki yıldız isim Konyaspor maçında forma giyemeyecek

Konya maçı öncesi kötü haber! İki yıldız isim forma giyemeyecek
'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

'Kapıcı Abdül'ü görenler tanıyamıyor! Son haliyle 'Yok artık' dedirtti
Trabzonspor'un net borcu açıklandı

Süper Lig devinin net borcu açıklandı
Bomba gibi iddia! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular

Bomba gibi iddia! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver

Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver
Emre Mor'a Süper Lig'den sürpriz talip

Güle güle Emre! İşte yeni takımı
Ağaçtaki Anadolu Parsı değilmiş! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Ağaçtaki Anadolu Parsı değilmiş! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Pendik sahilinde 100 metre arayla iki ceset bulundu

Pendik'te neler oluyor? 100 metre arayla 2 ceset bulundu
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Kredi kartı kullananlar dikkat! Gece yarısı değişti
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
title