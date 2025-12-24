Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Partisinin İstanbul'un Kağıthane ilçesinde düzenlediği mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vatandaşlara 'sokak' çağrısında bulundu. 2026 yılı için belirlenen asgari ücretin 28 bin 75 TL olarak açıklanmasına tepki gösteren Özel, "Buradan tüm emekçilere sesleniyorum. Evde oturarak bu hükümet laf dinlemez, evde oturarak bunlardan kurtulunmaz. Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum" dedi.
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2026 yılı için açıklanan 28 bin 75 TL asgari ücreti protesto etti.
- Özel, Türkiye'de açlık sınırının 30 bin lira, yoksulluk sınırının 98 bin lira olduğunu belirtti.
- Özel, CHP'nin asgari ücretin en az 39 bin lira olması ve en düşük emekli maaşının asgari ücrete denk olması önerisini Meclis'e sunduğunu açıkladı.
CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlediği mitinglerinin bu haftaki adresi İstanbul'un Kağıthane ilçesi oldu.
ÖZEL'DEN VATANDAŞLARA SOKAK ÇAĞRISI
Merkez Meydan'da toplanan kalabalığa hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2026 yılı için belirlenen asgari ücretin 28 bin 75 TL olarak açıklanmasına tepki gösterdi. Vatandaşlara seslenen Özel, "Evde oturarak bu hükümet laf dinlemez, evde oturarak bunlardan kurtulunmaz. Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum!" dedi.
"ASGARİ ÜCRETLİLERİ AÇLIĞA, YOKSULLUĞA MAHKUM ETTİLER"
Özel'in açıklamalarından ilgili bölüm şu şekilde: "Türk-İş, açlık ve yoksulluk sınırını ilan ediyor. Türkiye'de açlık sınırı 30 bin lira, yoksulluk sınırı 98 bin lira. Biz CHP olarak, en düşük emekli maaşının asgari ücrete denk olması, asgari ücretin en az 39 bin lira olması ve küçük esnafa destek yapılmasını savunduk. Bu yapıcı önerimizi Meclis'e sunduk. Bizi duymadılar, dinlemediler. İşveren desteğini 1200 lira yaptılar. Asgari ücreti maalesef 28 bin lira olarak ilan ettiler ve asgari ücretlileri sefalete, asgari ücretlileri açlığa, yoksulluğa mahkum ettiler. Buradan bütün sendikalara, sendikalı sendikasız bütün işçilere, bütün emeklilere sesleniyorum. Evde oturarak bu hükümet laf dinlemez, evde oturarak hak alınamaz, evde oturarak bunlardan kurtulunamaz. Hepinizi mücadeleye davet ediyorum, meydanlara davet ediyorum, direnmeye davet ediyorum."