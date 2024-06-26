Özel'den Bakan Işıkhan'a asgari ücret tepkisi: Zam yapmamak vicdansızlıktır, bu yanlıştan geri dönün

Milyonlarca asgari ücretlinin maaşlarına zam beklentisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın bugün yaptığı açıklamayla suya düştü.

BAKAN IŞIKHAN: HERHANGİ BİR ARTIŞ OLMAYACAK

Ak Parti'nin grup toplantısı öncesinde gazetecilerin yönelttiği "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" sorusuna Bakan Işıkhan "Defalarca ifade ettiğim gibi herhangi bir artış olmayacak. Yine önümüzdeki aralık ayında bu konuda bir araya geleceğiz" yanıtını verdi.

ÖZEL'DEN BAKANIN SÖZLERİNE SERT TEPKİ

Bakan Işıkhan'ın asgari ücret zammına kapıları kapatması ise son dönemde art arda zam çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i küplere bindirdi. Gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna yanıt veren Özel "Buna ilişkin şunu söylüyorum zam yapmamak vicdansızlıktır, insafsızlıktır. Geçen sene oy istediğiniz insanlara şunu söylüyordunuz; 'Gerekirse asgari ücrete yılda dört kez zammı düşünmeliyiz.' Martta, temmuzda, ekimde ve aralıkta; yılda dört zammı söylüyordunuz. Ne için? Oy almak için. Şimdi oyu aldınız, vatandaşla işiniz kalmadı, asgari ücret erimiş gitmiş, 'Zam yapmayacağız.

"AKILLARINI BAŞLARINA ALSINLAR"

Senede bir kere zam yapacağız' diyorsunuz. Şu ana kadar asgari ücret yüzde 28 eridi. Gıda fiyatları karşısında yüzde 45 eridi. Bir altı ay daha gittiğinde, geçen sene asgari ücret verildiğinden yarısı kadar bile alım gücüne sahip olmayacak. Bu yüzden buradan bir kez daha söylüyorum: Akıllarını başlarına alsınlar.

"TÜM EMEKÇİLERE BÜYÜK BİR SAYGISIZLIKTIR"

Asgari ücrete zam yapmamak, hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm asgari ücretlilere ve maaşları asgari ücrete göre ayarlanan tüm emekçilere büyük bir saygısızlıktır, büyük bir hürmetsizliktir. Bu kararlarından geri dönsünler. Biz buna karşı en sert tepkimizi 30 Haziran Kocaeli Gebze mitinginde göstereceğiz.

"EMEKÇİLERİN HAKLARINI SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ"

Meclis zemininde göstereceğiz. Bundan sonra emekçiler haklarını savunmak için ne yapıyorlarsa yanlarındayız. Onların haklarını onlarla birlikte savunacağız. Asgari ücrete zam yapılmaması, bu iktidarın bu ülkenin insanlarına yapabileceği en büyük kötülüktür" dedi.