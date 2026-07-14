Özel'den AP kararına sert tepki: Kınıyor, reddediyor, lanetliyoruz

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Avrupa Parlamentosunun (AP) Türkiye'nin 1974 Barış Harekatı'na ilişkin kararıyla ilgili, "Kahraman ordumuz Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ), bizim onurumuzdur. AP'de Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin alınan ve iğrenç ithamlarla harekat ordumuzu lekelemeye çalışan kararı CHP olarak en sert biçimde kınıyoruz, reddediyoruz ve lanetliyoruz." dedi.

CHP Grup Başkanı Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, geçen hafta Eskişehir, Adana ve Niğde'deki programlarına ilişkin faaliyetlerini aktardı, değerlendirmelerde bulundu.

"Salonlara hapsolanlara, siyaseti masa başında yapanlara, sokağa çıkmayan, çıkamayanlara sesleniyorum" diyen Özel, "Milletimizde korku, teslimiyet yok, inanç, azim, kararlılık var. Millet ayaktadır. Halkın, coşkun akan selinin karşısında tarih boyunca hiçbir güç durmadı, şimdi de duramayacak. Belki makamlarımız, şatafatlı sahnelerimiz yok. Bazen bir bankın, bazen bir sandalyenin üzerindeyiz ama hepimizin içi rahat olsun ki hepimize müjdeler olsun ki biz milletimizin gönlündeyiz." ifadelerini kullandı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan yangında hayatını kaybeden 78 kişiden bazılarının yakınlarının, Bolu'dan Ankara'ya "adalet" yürüyüşü başlattığını anımsatan Özel, acılı ailelerin mücadelelerinin yanında olduklarını söyledi.

Yangına ilişkin gerçek sorumluların cezalandırılmadığını savunan Özel, "Bir gün gelecek Cumartesi Annelerinin de Kartalkaya'da, Soma'da, Ermenek'te ne kadar toplumun içini yakan bu sistem içinde, kendini kurtaran ve onları kurtaranlar hesap verecek. Adalet yerine gelene kadar bu mücadele bizim mücadelemiz olarak sürecek." diye konuştu.

Özel, bazı şehit aileleri ile gazilerin Ankara'daki Güvenpark'ta özlük haklarının iyileştirilmesi için oturma eylemine başladığını ifade ederek, şehit yakınları ve gazileri desteklemek, hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla son 2 yıl içerisinde 18 ayrı kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını belirtti. Özel, "Kanun teklifleri Milli Savunma Komisyonu ve ilgili komisyonlarda bekliyor. O teklifler yasalaşırsa şehit ailelerinin, gazilerin hiçbir sorunları kalmıyor." dedi.

Özel, TBMM Genel Kurulu tatile girmeden söz konusu kanun tekliflerinin yasalaşması için Mecliste grubu bulunan diğer partilerle görüşeceklerini söyledi.

AP'de kabul edilen Kıbrıs Türklüğüne ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ( Tsk ) yönelik karara tepki gösteren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kahraman ordumuz TSK, bizim onurumuzdur. AP'de Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin alınan ve iğrenç ithamlarla harekat ordumuzu lekelemeye çalışan kararı CHP olarak en sert biçimde kınıyoruz, reddediyoruz ve lanetliyoruz. Yıllarca ağır zulümlere uğrayan, soykırıma varan katliamlara maruz bırakılan, bütün çabalara rağmen barışın sağlanamadığı yerde Karaoğlan'ın, rahmetli Ecevit'in, o günkü Başbakan Yardımcısı rahmetli Erbakan'la birlikte ordumuzu Kıbrıs'a yollamasıyla, Kıbrıs'ta hem hava indirme tugayının hem çıkartma filolarının başarılı operasyonlarıyla Kıbrıs'ı işgal etmek için değil barışı sağlayacak kadar ilerleyip duran, o gün Ecevit'in müjdelediği gibi adaya savaşa değil barış için giden, Türk tarafına da Rum tarafına da barışı getiren, gerekirse can veren ama bugüne kadar en ufak savaş suçuna varacak bir ithamla dahi karşılaşmamış, halen ölenlerine Allah'tan rahmet dilediğimiz, dimdik ayakta duran o tertemiz pırıl pırıl Kıbrıs gazilerimize atılmaya çalışılan bu iftiranın karşısında tüm gazilerimizi ve şehitlerimizin ailelerini CHP grubu olarak minnetle kucaklıyoruz, ellerinden öpüyoruz."

Özgür Özel, Osmaniye'de tamir etmeye çalıştığı traktörün hidrolik aksamına sıkışarak hayatını kaybeden Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencisi 16 yaşındaki Yiğit Mehmet Kesme'ye Allah'tan rahmet dileyerek, yıl içerisinde 21 MESEM öğrencisinin çalıştığı iş yerlerinde yaşamını yitirdiğini öne sürdü.

Ekonomik verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, Türkiye'nin yüzde 32'lik enflasyon oranıyla Avrupa'da birinci, dünyada ise beşinci sırada yer aldığını kaydederek, iktidarın ekonomik programı ile vergi sistemine ilişkin eleştirilerde bulundu.

Yoksulluk sınırının 116 bin 500 lira olduğunu dile getiren Özel, şöyle devam etti:

"Dört kişilik bir ailede herkes asgari ücretle geçinse aldıkları maaşın toplamı 112 bin lira. Dört kişilik bir ailede herkes gece gündüz çalışacak fabrikada ama halen daha yoksulluk sınırının altında kalacaklar. Böyle bir düzenin içinde yaşıyoruz. En düşük emekli maaşı 20 bin lira. Dünya tarihinin en büyük vefasızlığı. Yıllarca çalış, çabala, dirsek çürüt, ellerin nasırlansın, gözlükler büyüsün, kulaklar duymasın, 'Sen geç, rahat et' dendiği gün 20 bin emekli maaşı. 'Düzeltelim' diyoruz, sadece enflasyonun, o da TÜİK'in enflasyonunun bu yıl içindeki kemirdiği kısmı verip, '23 bin 500 ile bundan sonraki 6 ay geçinsin' diyorlar."

İktidarı eleştiren Özel, "Artık millet kurtuluşu sizde görmüyor. Milletin kurtuluşu gördüğü tek bir yer var, o da seçim sandığıdır, CHP'nin iktidara yürüyüşüdür, seçilmiş CHP'dir." dedi.

(Sürecek)