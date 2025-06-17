Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grubu'nun, emekliye seyyanen zam verilmesi için kanun teklifi hazırladığını belirterek, "Meclis kapanmadan emekliye seyyanen zammı gündeme getireceğiz. Ayrıca asgari ücrete ara zam için temaslarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i andı.

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in bugün ölüm yıl dönümü olduğunu anımsatan Özel, Demirel'i rahmetle andıklarını dile getirdi.

Özgür Özel, Meclis Başkanlık Divanı üyelerini tebrik ederek, görevlerini devreden isimlere teşekkür etti.

Özel, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinde zeytinliklerle ilgili değişikliklerin de yer aldığını hatırlatarak, teklif kabul edildiğinde zeytin alanlarının madencilik faaliyetlerine açılacağını savundu.

Bu konuda en önemli direnci göstereceklerini vurgulayan Özel, düzenlemeye tepki göstermek için vatandaşlardan destek istedi.

Asgari ücret tutarını eleştiren Özel, enflasyon oranına göre asgari ücretin 35 bin lira olması gerekirken, 22 bin lira olarak belirlendiğini kaydetti. Özel, "Her asgari ücretlinin cebinden en az 8 bin lirayı çaldılar. Üstüne de bu senenin enflasyonu yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Asgari ücretin 5 aylık enflasyon hesabına göre, alım gücü olarak 19 bin liraya düştüğünü savunan Özel, "Bunun kabul edilebilecek bir tarafı yok. Aynı şekilde emekliler 14 bin 500 gibi bir sefalet maaşıyla geçiniyorlar. Emekli maaşlarına TÜİK hesabına göre bir şey yaparlarsa eyvah ki eyvah 15 bin 500 falan yapacaklar yıl sonuna kadar. Oysa ki oraya da mutlaka bir seyyanen zam yapılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sendikalarla, konfederasyonlarla, esnaf ve tüketici birlikleri ile emekli yapılarıyla görüştüklerini anlatan Özel, "Genel başkan yardımcılarımız doğru bir paket üzerinde çalışıyorlar ve kamuoyunun karşısına asgari ücrete karşı mutlaka ve mutlaka hem geçinilebilir bir asgari ücret hem küçük esnafı çok koruyan, KOBİ'ye ciddi destek veren ve sanayiciye de artışı sanayici ile paylaşan bir destekleme modeli ile birlikte karşılarına çıkacağız. Bunu önümüzdeki haftalar içinde mutlaka ifade edeceğiz." diye konuştu.

"50 liraya 1 litre mazot alınmıyor"

CHP Genel Başkanı Özel, asgari ücretle kaç çeyrek altın alındığına dair tabloları göstererek, şunları paylaştı:

"Asgari ücret 2002'de 7 tane çeyrek altın satın alıyordu. Bu senenin başında 4 çeyrek altına düşmüştü. Büyük kayıp. Şu anda 3 çeyrek altına düşmüş durumda asgari ücret. En düşük emekli maaşı 2002 yılında 8 çeyrek altın alıyormuş. Bu senenin ocak ayında 3 çeyrek altına düşmüş. Şu anda 2 çeyrek altın. 6 çeyrek altın kayıp."

Meyve fiyatlarına ilişkin de bir tabloyu gösteren Özel, "Şimdi benzin ve mazota üst üste zamlar geliyor. Bunun en kötü özelliği şu; benzin mazota zam geldi mi, iğneden ipliğe her şeye zam geliyor demek çünkü hem nakliye giderleri açısından hem üretim, enerji giderleri açısından ikisine zam geldi mi her şeye zam gelecek." sözlerini sarf etti.

Akaryakıt zamlarını savunanların, "Beni ilgilendirmez ki. Ben zaten 50 liralık alıyorum" dediğini ileri süren Özel, bir şişe mazot göstererek, "50 liraya 1 litre mazot alınmıyor." dedi.

"Seyyanen zam da ara zam da analarının ak sütü gibi helaldir"

Özel, yaz mevsiminin geldiğini söyleyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Önce Meclis grubumuz emekliye seyyanen zam verilmesi için, doğru bir seyyanen zamla emeklinin bu ıstıraptan kurtarılması için kanun teklifimizi hazırlıyor, sunacağız. Meclis kapanmadan emekliye seyyanen zammı gündeme getireceğiz. Ayrıca asgari ücrete ara zam için temaslarımızı sürdürüyoruz, asgari ücret önerimizi somutlaştırıyoruz. Asgari ücrete temmuz ayında seyyanen zam yapılması için büyük bir mücadeleyi hem Meclis'te hem de sahada, sokakta, meydanda vermeye devam edeceğiz. Bu ülkedeki insanların seyyanen zam almak da ara zam almak da analarının ak sütü gibi helaldir. Bu zammı ya alacağız ya vermeyenleri yollayacağız."

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında hükümetin verdiği teklifi eleştiren Özel, şöyle devam etti:

"Buna karşı sendikalar itiraz ediyorlar. Yazın sıcak geçeceğini, mücadele içinde olacaklarını söylüyorlar. Sofrasında ekmeği her gün biraz daha küçülenlere, evladının ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma, hatta kasabın, manavın önünden geçemez duruma gelenlere, market fişi ile elektrik faturası arasında sıkışıp kalanlara açıkça ve dayanışma ruhuyla sesleniyoruz. Geçmişte bu iktidara oy vermiş de olsa, halen veriyor da olsa ama artık hakkını alamayan, evladının ihtiyaçlarını karşılayamayan, zenginlere her imkan tanınırken bir yandan ezilen bütün yoksulları, bütün işçileri, bütün memurları mücadelenin parçası olmaya, meydanlara çıkmaya, sendikalarının çağrılarına uymaya, yapılan mitinglere destek vermeye, sokakta, meydanda hak aramaya davet ediyorum."

(Sürecek)