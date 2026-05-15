Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Uyuşturucu ve Sanal Kumar Türkiye İçin Milli Güvenlik Tehdididir

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 3 günlük çalışma programı için dün Bursa'ya geldi. Kentteki temaslarına Kestel ilçesinden başlayan Özdağ'ın ikinci durağı, Karacabey ilçesi oldu. Partisinin ilçe başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Özdağ, Bursa'daki saha çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "Geçen ay yine Bursa'da dört günlük bir saha çalışması gerçekleştirmiştik ve aradan bir ay geçtikten sonra tekrar 3 günlük bir çalışma için Bursa'dayız. Zafer Partisi Genel Merkezi'nin Bursa'ya özel bir çalışma programı uyguladığını size söyleyebilirim rahatlıkla. Çünkü Bursa'da Zafer Partisi oyları yapmış olduğumuz araştırmalarda Türkiye'deki en yüksek oy potansiyelini gösteriyor ve potansiyelimizin yüzde 30'lara çıktığını mutlulukla değişik araştırmalarda görüyoruz. Mesela biraz önce İlçe Başkanımızın Karacabey'de gerçekleştirdikleri bir ankette de Zafer Partisi'nin yüzde 18,7 ile üçüncü parti olduğunu öğrendik ve yükselme eğilimimiz devam ediyor. Önümüzdeki süreçte de Bursa'daki çalışmalarımızı Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Kütahya, Eskişehir eksenini etkileyecek şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'UYUŞTURUCU VE SANAL KUMAR ÜZERİNDEN DOLAYLI SALDIRI SÖZ KONUSU'

İlçeye gelmeden önce Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret ettiğini söyleyen Özdağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uyuşturucu ve sanal kumar bağımlılığı üzerinden Türkiye'ye yönelik dolaylı bir saldırı uygulandığını söyleyen Özdağ, "Türkiye'nin önündeki ağır sorunlardan birisi de hiç şüphesiz sayıları 3 milyonu geçmiş, 3-4 milyon arasında olduğu tahmin edilen uyuşturucu madde bağımlılarıyla, sayıları yine milyonlara ulaşmış olan sanal kumar bağımlılarıdır. Uyuşturucu gibi bağımlılık esasına bakarsanız; en az 2 milyon sanal kumar bağımlısı olduğu ifade edilmektedir. Sanal kumar oynayanların sayısı ise bundan çok daha fazladır. Bu durum ülkemiz için bir milli güvenlik tehdidi haline gelmiştir. Türkiye'ye yönelik bir dolaylı saldırı söz konusu uyuşturucu ve sanal kumar üzerinden. Uyuşturucu ve sanal kumar baronları işgal ordularının keşif kollarıdır. Bunlar terörist unsurlardır ve Zafer Partisi'nin yönettiği bir Türkiye'de bunlar terörist örgüt mensubu olarak yargılanacaklar. Baronların mal varlığının tamamı müsadere edilerek zorunlu tedavi programı çerçevesinde bağımlıların tedavisi için kaynak oluşturulacak. Yasada değişiklik yaparak uyuşturucu bağımlılığının tedavisini zorunlu hale getireceğiz" dedi.

'ORTA DİREĞİN KALKTIĞI BİR TÜRKİYE MANZARASI VAR'

Türkiye'nin ağır bir ekonomik krizden geçtiğini söyleyen Özdağ, "Ülke zengin olmasına rağmen halk fakirleşiyor. Bir yabancı otomobil şirketinin Orta Doğu ve Türkiye temsilcisi, 'Türkiye'deki zenginleşmenin 2035'e kadar devam edeceğini görüyoruz' diyor. ve 'Türkiye piyasasına yönelik politikamızı bu esas çerçevesinde şekillendiriyoruz' diyor. Ceplerinizi bir yoklayın bakalım, zenginleşiyor musunuz arkadaşlar? Bilmediğiniz bir para mı geliyor? Emekliye, dula, yetime, asgari ücretliye, haberimiz olmayan bir para mı geliyor? Hayır. Bu zenginleşen Türkiye dedikleri yüzde 20'lik rantiye sınıfının zenginleşmesidir. Yüzde 80'in ise fakirleştiği, orta direğin ortadan kalktığı bir Türkiye manzarasıyla karşı karşıyayız" diye konuştu.

Parti binasındaki basın toplantısının ardından Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası'na konuk olan Ümit Özdağ, sanayicilerinin yaşadığı sorunları ve partisinin ekonomik kalkınma programını anlattı. Özdağ, Karacabey Ulu Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından ilçeden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı