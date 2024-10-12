Oyuncak ve bisiklete vergi geliyor mu? Kafa karıştıran maddeyle ilgili net açıklama

Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. 12 maddelik kanun teklifinde Savunma Sanayi Fonu'nun gelirlerini artırmaya yönelik çok sayıda hüküm yer alıyor. En dikkat çekici olanı ise limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira ücret alınması oldu. Sosyal medyada, yeni düzenlemede oyuncak bebek ve üç tekerlekli bisiklet gibi oyuncaklardan da vergi alınacağı iddiaları gündem oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İDDİALAR GERÇEK DEĞİL

Bugün bazı sosyal medya iletilerinde ve basın yorumlarında, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde yer alan ve kamuoyunun "drone" ismi ile bildiği eşyanın Özel Tüketim Vergisi ( Ötv ) kapsamına alınması hususunun anlaşılamadığı görülmektedir.

Ötv Kanununa göre verginin konusuna, Kanuna ekli listelerde yer alan ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) tanımlı eşyalar girmektedir. Ürünün GTİP adı da uluslararası tanımlamaya göre Ticaret Bakanlığınca yapılmaktadır.

Dün Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen Kanun Teklifinin 10 uncu maddesi ile kamuoyunun "drone" diye bildiği ancak Kanun yazım tekniği açısından uluslararası tanımlamada yer aldığı GTİP numarası ile (9503.00) yazılması gereken ibare, eşyanın üst başlığını tanımlayan adı olup aşağıdaki gibidir:

"Üç tekerlekli bisikletler, skuterler, pedallı arabalar ve benzeri tekerlekli oyuncaklar; oyuncak bebekler için arabalar; oyuncak bebekler; diğer oyuncaklar; küçültülmüş (scale) modeller ve benzeri eğlencelik modeller (hareketli olsun olmasın);her türlü bilmeceler (puzzle)"

Buraya kadar eşyanın adı olup, esas verginin kapsamına alınan kısım bundan sonra parantez içinde yazılan "(Yalnız 9503.00.75.00.00; 9503.00.79.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan yalnızca eğlence amacıyla tasarlanmış uçan oyuncaklar)" kısmıdır.

Basın yorumlarında ve iletilerinde Kanun yanlış okunduğundan, eşyanın adından hareketle; üç tekerlekli bisikletlere, skuterlere, pedallı arabalara, oyuncak bebekler gibi çocuk oyuncaklarına vergi getirildiği şeklinde yorumlar yapılmış, iletiler paylaşılmıştır.

Ötv Kanunu GTİP tanımlı eşyaları vergi kapsamına aldığından, mevcut mevzuatın ekindeki listede yer alan eşyanın tamamen vergi kapsamına alınmak istenilmediği durumlarda, eşyanın adı ile esas vergilenen kısmın daraltıldığı ve bu daraltmanın "sadece" veya "yalnız" ibareleri ile belirlendiği görülmektedir.

Özetle, Kanun yazım tekniği olarak eşya adı şeklinde yazılması gereken ibarelerin, içeriğine girmeden sadece adından o eşyaya vergi getirildiği şeklinde yorumlanması doğru değildir.

Dolayısıyla üç tekerlekli bisikletler, oyuncak bebekler, pedallı arabalar gibi oyuncaklardan ÖTV alınacağı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.