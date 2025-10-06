Osman Gökçek'ten Yavaş'a Su Kesintisi Eleştirisi

Ak Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Ankara'da geçen hafta yaşanan su kesintileri ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirerek, "Ankara'da 6,5 yıldır bir damla yeni ek su kaynağı üretememiş, kaynaklarını; konserlerde, tabutlarda, karton bardaklarda maalesef heba etmiştir" dedi.

Ak Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, TBMM'de yanında getirdiği su bidonlarıyla basın toplantısı düzenledi. Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirerek, "Ankara'da 6,5 yıldır bir damla yeni ek su kaynağı üretememiş, kaynaklarını; konserlerde, tabutlarda, karton bardaklarda maalesef heba etmiştir. Bugün Ankaralılar çamaşırlarını, bulaşıklarını yıkama noktasında ciddi sıkıntılar yaşıyor ve maalesef burada gördüğünüz su bidonlarına mahkum edilmiştir" dedi.

'ANKARALININ PARASI HEBA EDİLDİ'

Gökçek, 'Ankara-Polatlı İçme Suyu Projesi' adı altında Ankaralıların parasının konserlerde olduğu gibi katbekat para harcanarak heba edildiğini savundu. Gökçek, "Sayın Mansur Yavaş, Ankara'dan Polatlı'ya su götürmek için bir ihale yapıyor; bu ihaleyi 549 milyon TL'ye sonlandırıyorlar, ihalenin yapımı için 900 gün süre veriyorlar. Daha sonra ihale için 'zeyilname' yayınlanıyor. Yani hava şartları nedeniyle çalışılmayacak gün sayısının söylenmesidir. İhale için ilk başta 120 gün veriliyor. Ardından ek süreyle bu 67 güne düşürülüyor. Sayın Yavaş'ın yayınlandığı zeyilnameden sonra 2020 yılında 78, 2021 yılında 298, 2022'de 298, 2023'te 226 gün, toplamda 900 günü yani 2023 yılını doldurmaları gerekiyor. Yalnız Sayın Mansur Yavaş, 549 milyon TL'lik ihaleyi 2024 yılında bitirdiğini söylüyor ve ASKİ'nin internet sitesinden aldığım rakama göre 2,5 milyar liraya bitiriyor" ifadelerini kullandı.

Gökçek, AK Parti döneminde yapılan 384 kilometrekarelik Kesikköprü su hattı ile Ankara-Polatlı içme suyu hattının ihale süreçlerini kıyaslayarak, "Kabiliyetsiz olabilirsiniz, bir işi beceremiyor da olabilirsiniz; ama AK Parti, döneminde 387 kilometre hattı 7,5 ayda yapıyorsa; 107 kilometrelik Polatlı hattını nasıl 5 yılda yapamazsınız? Bunu hangi mantık kabul eder? Burada bir vurgun vardır. Bu vurgun nedir; yıllar içerisinde enflasyon oranlarında hem borulardan hem yapım maliyetlerinden işin maliyetini yükseltip birilerine Ankara'nın parasının peşkeş çekilmesidir" diye konuştu.

Gökçek ayrıca Ankara-Polatlı içme suyu ihalesini kazanan şirketin, Devlet Su İşleri'nin düzenlediği ihaleye sahte yeterlilik belgesi ile katılması nedeniyle ihalelere katılma yasağı bulunduğunu belirtti ve Mansur Yavaş'a çağrıda bulunarak, şirketin yeterlilik belgesini kamuoyu ile paylaşması gerektiğini söyledi.