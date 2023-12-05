Oruç, HEDEP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Hedep Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin "Bu savaş durdurulmalı, ateşkes derhal ilan edilmelidir." dedi.

Oruç, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bölgedeki çatışmaların, savaşların bitmek bilmediğini, yaşamı dile getirmek isterken katliamları, ölümleri konuşmak zorunda kaldıklarını söyledi.

İsrail'in, "insani ara"nın ardından Gazze'yi bombalamaya devam ettiğini, her gün 200'e yakın çocuğun yaşamını yitirdiğini aktaran Oruç, "Açıklanan ölüm rakamları 20 bine merdiven dayamış ancak gerçek rakamın bundan çok daha yüksek olduğu biliniyor. Her bir insanın canını yitirmesi demek kocaman bir hayatın ortadan kalkması demek. Bu savaş durdurulmalı, ateşkes derhal ilan edilmelidir. Bu konuda asıl yaptırım gücüne sahip olanlar hamaset siyasetini bir türlü bırakmayıp sadece timsah gözyaşı dökmeye devam ediyor. Türkiye'deki tüm demokrasi güçleri ve siyasi öznelerle birlikte mazlum Filistin halkı ve bölgedeki Kürt sorunu başta olmak üzere tüm sorunların çözümü için gelin taşın altına elimizi koyalım. Coğrafyamızdaki hiçbir insanın yaşamını kaybetmemesi için hep birlikte Orta Doğu'da barış ağacını dikelim." diye konuştu.

"TTB, Türkiye'ye demokrasi mücadelesinde büyük katkı vermiş bir odadır"

Oruç, yakın zamanda Türk Tabipleri Birliğine (TTB) kayyum ataması gerçekleştirildiğini söyledi.

TTB denilince akla salgında, depremde tüm olanaksızlıklara rağmen hastaları iyileştirmeye çalışan hekimlerin, "Savaş, bir halk sağlığı sorunudur." diyenlerin barış anlayışının geldiğini anlatan Oruç, şunları kaydetti:

"Sevgili Şebnem Korur Fincancı, insan hakları alanında çalışma yapan bir adli tıp uzmanı. Bu uzmanlığı ile bir açıklama yaptı. Fincancı, yaptığı hakiki açıklama nedeniyle yargılandı. Boyun eğdiremediklerine, kendi istedikleri olmayan herhangi bir kurum ya da bir meslek odasına kayyum atamayı kendinde hak gören bu anlayışı kınıyorum. TTB, Türkiye'ye demokrasi mücadelesinde büyük katkı vermiş bir odadır."

Tulay Hatımoğulları Oruç, ekonomide yaşanan sıkıntılar karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "asgari ücrete verilecek bir zamla biz bu işi hallederiz" dediğini ancak asgari ücretlinin yaşanan zamlar karşısında dayanacak gücünün kalmadığını söyledi.

Oruç, dün kasım ayı enflasyon oranlarının açıklandığını hatırlatarak, TÜİK'in bu verilerinin gerçeği yansıtmadığını savundu.

TÜİK verilerinin bilimsel araştırmalarla hazırlanmadığını, en az iki ile üç ile çarpılmasının gerçeği ortaya çıkaracağını söylenen Oruç, şöyle devam etti:

"Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, aylık baz 5,58, yıllık baz ise 129,27'dir. Bakan Şimşek 'Sabretmenize değecek' dedi. Süper güç olarak ekonominin başına getirdiler kendisini. IMF'siz IMF politikası uygulayan bir bakan. Buradan kendisine soruyoruz; 7 bin 500 lira alan bir emekli, 11 bin 402 lira alan asgari ücretli neye, nasıl, ne şekilde ve neden sabretsin? Sabretmeyeceğiz, haykıracağız."

Yerel seçim hazırlıkları

Oruç, yerel seçim çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini, HEDEP'e yapılan yoğun başvuruların kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Adayları en geniş kent uzlaşısıyla seçeceklerini anlatan Oruç, özellikle erkek egemen anlayışa karşı kadınların, gençlerin ve engellilerin ön plana çıkmasını istediklerini dile getirdi.

Toplumun tüm renklerini bu dönemde aday göstereceklerini ifade eden Oruç, şu değerlendirmede bulundu:

"Yoğun başvurular umutlarımızı daha da artırıyor. Halkına, partisine sahip çıkan insan sayısını gördükçe daha çok motive oluyoruz. Son MYK toplantısı sonrası parti sözcümüz batıda da aday başvurularımızı hızlandırma kararımızı kamuoyuyla paylaştı. Biz her yerde kazanmak üzere yola çıkıyoruz. Bölge belediyeleri için ellerini ovuşturanlar bilsinler ki onlara oradan ekmek çıkmaz. Halkımızla birlikte il il, ilçe ilçe, köy köy sahadayız. Elini sıkmadığımız, kapasını çalmadığımız hiç kimse kalmayana dek sokaktayız. Bizler kazanmak için yola çıktık, umut bizimle."

Oruç, toplantının ardından gazetecilerin yerel seçimlere yönelik sorularını yanıtladı.

HEDEP'in seçimlere tek başına girme kararına ilişkin soru üzerine Oruç, "Kararımızı içeride de açıkladık. Bizler Türkiye'nin her yerinde yönetimlere talibiz." dedi.

Oruç, "CHP ile bir görüşmeniz olacak mı?" sorusuna, "Şu an bir görüşme talebi yok. Biz tüm siyasi partiler ve toplumsal dinamiklerle zaten seçimleri konuşmak üzere görüşmeye açığız. Herkesin görüşme talebine açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum." yanıtını verdi.