OPTİMAR Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir: AK Parti'nin yüzde 40, CHP'nin yüzde 27 oranında aday listesi beğenildi

OPTİMAR Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Daşdemir, yerel seçimde parti ve adaylarla ilgili anket sonuçlarını paylaştı.

"SEÇİMDE AK PARTİ'NİN YÜZDE 52, CHP'NİN YÜZDE 26 BAŞARILI OLACAĞI BEKLENİYOR"

"Adaylara bakıldığı zaman elbette seçim süreçlerinde hiçbir zaman mükemmel aday olamıyor. Beklenildiği aday olmuyor ancak İstanbul ve Ankara'ya baktığımız zaman bu noktada toplumun beklediği, anketlerde çıkan ve göz dolduran isimler olduğunu gördük. Ankara ve AK Parti açısından bu yorumu yapıyorum. Genel olarak yaptığımız araştırmalardaki tablo AK Parti ve Cumhur İttifakı adaylarının daha iyi olduğu ve seçimde daha çok başarılı olacaklarına dair algı var. Yapmış olduğumuz araştırmalarda, AK Parti'nin yüzde 40, CHP'nin yüzde 27 oranında aday listesi beğenildi. Seçimde ise AK Parti'nin yüzde 52, CHP'nin yüzde 26 oranında başarılı olacağı çıktı." dedi.