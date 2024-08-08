Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus, Bangladeş'te Geçici Hükümete Liderlik Edecek

Bangladeş'te kurulacak olan geçici hükümete liderlik etmek üzere ülkeye gelen Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus, "Öğrencilerimiz bize hangi yolu gösterirse göstersin, biz o yolda ilerleyeceğiz" dedi.

Bangladeş'te öğrenci protestolarının ardından baskılara dayanamayan Başbakan Şeyh Hasina'nın istifa ederek ülkeyi terk etmesinin ardından geçici hükümet kuruluyor. Öğrenciler tarafından geçici hükümete liderlik etmesi istenen Nobel Barış Ödüllü ekonomist Muhammed Yunus, Paris'te gördüğü tedavinin ardından Bangladeş'e geldi. Yunus üst düzey askeri yetkililer ve öğrenci liderleri tarafından karşılandığı başkent Dakka'daki Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanında yaptığı konuşmada, "Evime dönmek güzel. Yapılacak çok iş var. Bugün bizim için muhteşem bir gün. Bangladeş ikinci kez bağımsızlığa kavuşmuş gibi" ifadelerini kullandı. "Bangladeş'in çok güzel bir ülke olma ihtimali var" diyen Yunus, "Öğrencilerimiz bize hangi yolu gösterirse göstersin, biz o yolda ilerleyeceğiz. Şimdi tekrar ayağa kalkmalıyız. Biz bir aileyiz, birlikte ilerlemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Yunus, Türkiye saati ile 17.30'da Devlet Başkanlığında yapılacak yemin töreninin ardından göreve başlayacak. İstifa ettikten sonra Hindistan'a giden Hasina'nın Avami Birliği Partisi, geçici hükümette yer almayacak.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus

Bangladeş'te geçici hükümetin lideri olmayı kabul eden 84 yaşındaki Muhammed Yunus, Grameen Bankası'nı kurması ve milyonlarca insanın yoksulluktan kurtulmasına yardımcı olan mikro kredi girişimine öncülük etmesi nedeniyle 2006 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü. Uluslararası alanda "yoksulların bankacısı" olarak tanınan Yunus, uzun zamandır Şeyh Hasina tarafından siyasi rakip olarak görülüyordu. Hasina, Yunus'u defalarca yoksulların "kan emicisi" olarak nitelendirmiş ve Grameen Bankasını fahiş faiz oranları uygulamakla suçlamıştı. Ocak ayında Bangladeş mahkemesi, Yunus'u ülkenin iş kanunlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Yunus ise bunun siyasi amaçlı olduğunu savunmuştu.

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamu sektöründe kontenjan ayrılmasına yönelik düzenlenen protestolarda 174 kişi hayatını kaybetmişti. Söz konusu kontenjanın büyük bir kısmı geri çekilse de öğrenciler eylemlerine devam etmişti. Kontenjan protestoları, hükümet karşıtı protestoya dönüşürken, Hasina'nın istifasını isteyen öğrenciler şartsız diyalog teklifini de reddetmişti. 5 Ağustos Pazartesi günü ülke genelindeki hükümet karşıtı protestolar sırasında polis ile göstericiler arasında çatışmalar yaşanırken, görevinden istifa eden Başbakan Şeyh Hasina, Hindistan'a kaçmıştı. Kısa süre sonra protestocular Başbakanlık binasına girip bazı eşyaları yağmalamıştı. Gün boyu şiddet olayları yaşanırken, bazı karakollar ateşe verilmişti. Bangladeş Genelkurmay Başkanı Waker-uz-Zaman geçici bir hükümet kurulacağını duyurmuştu. Bangladeş medyasının hastane kaynaklarına verdiği haberlerine göre ülke genelinde yaşanan şiddetli çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Ancak yaşanan can kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. - DAKKA