Netanyahu ve Macron, Paris'te bir araya geldi Politika Haberleri İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Elysee Sarayı'nda bir araya geldi. Netanyahu görüşme öncesi yaptığı açıklamada, görüşmede İran tehdidi ve Arap ülkeleri ile İsrail arasında ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik imzalanan İbrahim Anlaşmaları'nın genişletilmesi konusunu ele almayı planladıklarını aktardı. Macron'un ise görüşmede, İsrail ile Filistin arasındaki son şiddet olaylarını gündeme getirmesi bekleniyor. - PARİS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Benjamin Netanyahu Fransa İsrail Paris Politika Haberler

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