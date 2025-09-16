Haberler

Netanyahu, Trump ile Beyaz Saray'da Görüşecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın 29 Eylül'de Beyaz Saray'da kendisiyle görüşeceğini açıkladı. Bu, Trump'ın göreve gelmesinden bu yana Netanyahu ile yaptığı dördüncü yüz yüze görüşme olacak.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ekonomiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini açıkladı. Netanyahu, Trump'ın kendisini 29 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşmeye davet ettiğini açıkladı. Netanyahu, Trump'ın davetinin dün yapılan bir telefon görüşmesi sırasında geldiğini söyledi.

Öte yandan Trump, göreve gelmesinden bu yana 4'üncü kez Netanyahu ile yüz yüze görüşmüş olacak. - TEL AVİV

