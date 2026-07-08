NATO Zirvesi'nde beyaz ayakkabı detayı dikkat çekti
NATO Liderler Zirvesi aile fotoğrafı öncesinde, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'a Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın beyaz spor ayakkabılarını gösterdi. Rama'nın rahat kombinleri daha önce de gündeme gelmişti.
NATO Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen aile fotoğrafı çekimi öncesinde ilginç anlar yaşandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'a, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın beyaz spor ayakkabılarını gösterdi.
NATO Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen aile fotoğrafı çekimi öncesinde ilginç anlar yaşandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, ABD Başkanı Donald Trump'a, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın beyaz spor ayakkabılarını çekmesi üzerine liderler arasında kısa süreli tebessüme neden olan bir diyalog yaşandı.
Rama'nın Türkiye'ye gelişinde de tercih ettiği rahat kombin kamuoyunun ilgisini çekmişti. - ANKARA