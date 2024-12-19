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Mustafa Sarıgül'den asgari ücret tepkisi

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısını yaptı. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den üçüncü toplantıda da rakam konuşulmaması üzerine asgari ücret tepkisi geldi. Sarıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Asgari ücret toplantısında rakam konuşmadıysanız ne konuştunuz?" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde üçüncü kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlık ettiği toplantıda, işveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yaptı. Komisyonun 5 kişilik işçi heyetinde aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubu yer aldı.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTIDA DA RAKAM KONUŞULMADI

Komisyon'un ardından açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Komisyon toplantısında rakam olarak yine hiçbir şey gündeme gelmedi" dedi. Üçüncü toplantıda da rakam konuşulmaması kamuoyunda tepki çekti.

MUSTAFA SARIGÜL'DEN TEPKİ

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de asgari ücretle ilgili rakam konuşulmamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Sarıgül, Meclis'te paylaştığı videoda "Sayın Bakan, asgari ücret görüşmesini masa başında yapmayın. Lütfen çarşıda pazarda yapın da vatandaşın ne çektiğini görün." ifadelerini kullandı. Mustafa Sarıgül paylaşımına "Asgari ücret toplantısında rakam konuşmadıysanız ne konuştunuz? Son toplantıyı pazarlarda yapmanızı öneriyorum." notunu da düştü.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 TL

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Mustafa Sarıgül'den asgari ücret tepkisi
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıali tartan:

Sen bir sus selfi çek sen yotuberlik yap elinin hamuruyla herşeyi karışma ki bilir nerelerdesindir yine

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Haber Yorumlarıyonuz atalay:

sıpanın kuyruğu gibi ne uzar ne kısalır.

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Haber YorumlarıEmir önder:

havadan sudan

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Mahkemeye veriniz bence. O toplantıda rakam konuşanlar yok ise gerçekten neden toplandılar? Bilgi alış verişi için derler se sadece güler geçeriz. Yeter artık ya. Alt tarafı asgari ücret ve emekli maaşı belirlemek için zaten çok bile söylenen enflasyon oranları var. Bakan Bey izah etti %41.5. Hatta sonradan dedi ki %48 Dediler ama % 45 e düşecek. Yani vermeyeceğim diyor. Önceki temmuz dan beri insanların sinir sistemi ile oynamayı ış edindi EKONOMİ ekibi. Yeter .

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