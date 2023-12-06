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Mustafa Akboğa, Esenyurt Belediye Başkanlığına AK Parti'den aday adayı oldu

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Mustafa Akboğa, Esenyurt Belediye Başkanlığına AK Parti'den aday adayı olduğunu duyurdu. Akboğa, Esenyurt için yeniden muasır medeniyetler seviyesine çıkaracaklarını belirtti.

Mustafa Akboğa, Esenyurt Belediye Başkanlığına Ak Parti'den aday adayı oldu

İSTANBUL, - Mustafa Akboğa, Esenyurt Belediye Başkanlığına Ak Parti'den aday adayı olduğunu duyurdu.

Esenyurt Belediyesi'nde daha önce meclis üyeliği, meclis grup başkanvekilliği, başkan danışmanlığı ve başkan yardımcılığı görevlerini üstlenen Mustafa Akboğa, Esenyurt Belediye Başkanlığına Ak Parti'den aday adayı oldu. Akboğa, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Çocukluğum, gençliğim, her şeyim Esenyurt için şimdi yepyeni bir heyecanla yola çıkıyoruz. Bugüne kadar Esenyurt Belediyesi'nde aldığımız görevlerle Esenyurt'a çok emek verdik. Esenyurt için gece gündüz demeden çalıştık ve İstanbul'un çağdaş yüzü haline gelmesinde pay sahibi olduk. Görev aldığımız süreçte hiç kimseyi ayırmadan insana hizmet mottosuyla yorulmadan çalıştık. Bugün, yepyeni bir sinerjiyle 'Esenyurt için yeniden' diyerek adım attığımız bu yolda AK Parti Esenyurt Belediyesi Aday Adayı olarak karşınızdayım. Türkiye Yüzyılı'na yakışacak şekilde herkesi kucaklayıp bütüncül hizmet anlayışıyla Esenyurt'u yeniden muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız" dedi.

"ŞİMDİ SIRA ESENYURT'U DAHA İLERİYE TAŞIMAKTA"

Esenyurt'un, planlı kentleşmenin modern yüzü olduğunu ifade eden AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Aday Adayı Mustafa Akboğa "Esenyurt'un geçmişinde, her noktasında, her sokağında izimiz var. Şimdi ise çıktığımız bu yolda geleceğine imza atarak Esenyurt'u dünyada örnek gösterilen bir ilçe haline getirmeyi amaçlıyoruz. 2004 yılında başlayıp 2019 yılına kadar belediye bünyesinde aldığım görevlerin tamamında büyük bir aşk ve şevkle Esenyurt için çalıştım. Esenyurt 1 milyonu aşkın nüfusuyla bugün Türkiye'nin en büyük ilçesi. Bu ilçenin her aşamasında kıymetli hizmetlerde bulundum. Belediye yönetimi, finans, insan, imar, yatırım, şehir, sosyal ve kültürel hizmetler, halkla ilişkiler, STK'lar, muhtarlar ve ilçedeki dengeleri bilmek gerekli. Belediye bünyesinde görev aldığım 15 yıllık süreçte bunları çok iyi öğrendim. Şimdi sıra hep birlikte Esenyurt'u daha ileriye taşımakta" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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