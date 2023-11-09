Muş Belediyesi, İsrail'i Boykot Etmeye Devam Ediyor: Tüm Personel Troy Kart'a Geçiyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı tepki olarak, İsrail menşeli ürünlerin satışını durduran Muş Belediyesi, boykot ağını genişletiyor. Belediye Başkanı Feyat Asya'nın öncülüğünde, belediye personelinin Visa ve Mastercard özellikli kredi ve banka kartları yerli ve milli firma olan Troy ile değiştirilecek. İlk müracaatı Başkan Asya'nın kendi banka ve kredi kartı üzerine yaptığı bu girişim, tüm personelin geçişi için gerekli altyapının oluşturulması hedefleniyor.

İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'ye yönelik yaptığı saldırıları kınamak için daha önce İsrail menşeli ürünlerin satışını durduran Muş Belediyesi boykot ağını genişletti. Başkan Asya, belediyenin anlaşmalı olduğu banka ile yaptığı görüşme sonrası tüm personeller Troy Kart kullanmaya başlayacak.

Muş Belediyesi İsrail'e destek veren şirketleri boykot etmeye devam ediyor. Belediye personellerinin Visa ve Mastercard özellikli kredi ve banka kartlarını yerli ve milli firma olan Troy ile değiştirilmesi için girişimde bulunuldu.

Belediye Başkanı Feyat Asya, belediyenin anlaşmalı olduğu Vakıfbank Muş Şubesini ziyaret etti. Şube Müdürü Fayım Çağlayan ve banka görevlileri tarafından karşılanan Başkan Asya, kart değişikliği için istişarelerde bulundu.

İlk müracaatı kendi banka kartı ve kredi kartı üzerine yapan Başkan Asya, tüm personellerin geçişi için gerekli altyapının oluşturulmasını istedi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Asya, "İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı tutumunu, yaptığı katliamları lanetliyoruz. Bu duruma tepki göstermek için daha önce belediyemiz sosyal tesislerinde İsrail menşeli ürünlerin satışlarını durdurmuştuk. Bugün de belediyemizin anlaşmalı olduğu bankalarda tüm personellerimizin yerli ve milli olan Troy Kart'a geçmesi için görüşmemizi yaptık. İlk müracaatı şahsım yaparak süreci başlattık" dedi.