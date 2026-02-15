Almanya'nın Münih kentinde Cuma günü başlayan ve transatlantik ilişkiler, Ukrayna savaşı ve Avrupa'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesine dönük mesajların öne çıktığı 62. Münih Güvenlik Konferansı sona erdi.

Almanya'da Cuma günü başlayan 62. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2026) önemli isimlerin katılımıyla bugün sona erdi. Dünyanın karşı karşıya olduğu sorunların ve çözüm önerilerinin ele alındığı en önemli platformlardan biri olan Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger kapanış konuşmasında, Avrupa'nın geleceği için artık sadece konuşmanın yeterli olmadığını, eyleme ve sağlam bir plana ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Savunma, güvenlik, dış politika, ekonomi ve hibrit saldırılar öne çıktı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in açılış konuşmasıyla Cuma günü resmen başlayan 62. Münih Güvenlik Konferansı'nda üç gün boyunca savunma, güvenlik, dış politika, güncel küresel sorunlar, ekonomi ve hibrit saldırılar başta olmak üzere dünyanın karşı karşıya olduğu temel problemler ele alındı.

Rusya Ukrayna savaşının sona erdirilmesi, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya olan desteklerini teyit ettikleri ve Rusya'ya yönelik yeni yaptırım taleplerinin öne çıktığı mesajların da verildiği Münih Güvenlik Konferansı aynı zamanda Kiev için Avrupa Birliği üyeliğinin henüz erken olduğunu da gösterdi. 3 gün boyunca 100'den fazla oturumda katılımcılar, dış politika, savunma, enerji, ekonomi başta olmak üzere güncel konular üzerinde de değerlendirmelerde bulundu.

Konferansa 50'den fazla lider, 60'dan fazla dışişleri ve savunma bakanı katıldı

Yıkım sürecindeki küresel düzen tartışmalarının gölgesinde gerçekleşen MSC 2026'ye 50'den fazla hükümet ve devlet başkanı, 60'dan fazla ülkenin dışişleri ve savunma bakanı katılırken, savunma ve dış politika başta olmak üzere küresel konularda uzman bine yakın davetli de hazır bulundu. - MÜNİH