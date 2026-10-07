Muhalefet partileri TBMM'de fon soruşturması için araştırma komisyonu istedi

Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, fon soruşturmasına ilişkin, "Biz bu meseleyi hassasiyetle takip ediyoruz. Fon krizini hep beraber çözeceğimizi düşünüyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri, yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, fon soruşturmalarına ilişkin araştırma komisyonunun kurulması gerektiğini vurguladı.

Komisyonun kurulmasına en çok Ak Parti'nin ihtiyacı bulunduğunu dile getiren Ekmen, "Buna en çok bu kirliliğin dışında olan Ak Parti'li milletvekillerinin, siyasetçilerin, seçmenin ihtiyacı var. Aksi takdirde bütün bir AK Parti ailesi ve dünyası bu bir avuç gözü doymaz insanın siyaset, bürokrasi ve iş dünyasında yarattığı şebekenin parçası gibi algılanıyor." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz da araştırma komisyonu kurulmasının AK Parti'li milletvekillerinin, siyasetçilerin ve bürokratların da dahil birçok kişinin zan altında kalmaması için önemli olduğunu anlattı.

Her siyasetçi ve milletvekilinin Anayasa'ya ve ettiği yemine uygun davranmak zorunda olduğunu ifade eden Poyraz, "Bu konuların soruşturulması, sorumlularının ortaya çıkartılması için hiçbir makam ve mevkiden bir talimat alma durumunda değiliz, sizler de değilsiniz, sayın bakanlar da değil. Kanun, Anayasa ve ettiğimiz yemin bizi bunun sorumlularını tespit etmeye ve gereğini yapmaya doğru itiyor." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili dönemin cumhuriyet başsavcısının yazı yazması ve uluslararası endeks kuruluşlarını peş peşe uyarmasına rağmen sorumlu kurumların hiçbir şey yapmadığını söyleyerek, bu duruma tepki gösterdi.

Partiye, olaya ve kişiye göre hukuk uygulanamayacağını belirten Kılıç, "Siyaset kurumuna vatandaşın güvenmesi için vatandaşın gündemi olan konuları Meclis'te çözmek zorundayız, başka kurumlara bırakarak değil. Burada komisyon kurulur, bütün gruplar üyelerini de verir, şeffaflıkla bu konu konuşulur. Artık bu kriz bir şekilde aşılmak zorunda." ifadelerini kullandı.

"Meclis'te milletin sorunları konuşulmalı"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, sermaye piyasasındaki işlemlerle ilgili TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

Araştırma komisyonu kurulmaması için iktidarın direndiğini öne süren Koçyiğit, milletvekillerinin hesap sormasının engellendiğini iddia etti.

Bazı sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiğini söyleyen Koçyiğit, bunun kabul edilemeyeceğini dile getirdi. Koçyiğit, iktidarın, muhalefetin ve gazetecilerin konuşmamasını istediğini savundu.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, fon soruşturmalarını hatırlatarak, konunun TBMM'de konuşulmamasının istendiğini ileri sürdü.

Sermaye piyasasındaki işlemlerle ilgili iddiaları aktaran Başarır, "Araştırma Komisyonu kurulmalı. Konu Meclis'te konuşulmalı ve tartışılmalı. Bu ülkede adalet sorunu var. Bir kişi 20 milyar lirayı yurt dışına çıkarmış. Kimsenin haberi yok. Bu nasıl bir para? Emekli 23 bin lira, asgari ücretli 28 bin lira maaş alıyor. Yoksulluk almış başını gitmiş. Meclis'te milletin sorunları konuşulmalı." dedi.

"Yapılanları değersizleştirmeyi haksızlık olarak görüyorum"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, yanlışların herkesi aynı şekilde rahatsız edeceğini belirtti.

Fon soruşturmalarının önemli bir konu olduğunun altını çizen Zengin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın TBMM Genel Kurulunu bilgilendirdiğini hatırlattı.

Fon Koordinasyon Kurulu'nun kurulduğunu anımsatan Zengin, 1 milyon liraya kadar olan ödemelerin yapılmasının planlandığını söyleyerek, şöyle devam etti:

"'Kamuda kim, nasıl dahil oldu' bunun belirlenmesi Türkiye siyasetinin geleceği için çok önemli. Biz bu meseleyi hassasiyetle takip ediyoruz. Devlet Denetleme Kurulunun da en büyük görevi nerede yanlış yapıldığının bulunması. Fon krizini hep beraber çözeceğimizi düşünüyorum. Komisyon da kurulabilir, bunu tartışırız. Komisyon aşamalardan bir tanesi. Yapılanları da değerlendirmek lazım, yapılanları da değersizleştirmeyi haksızlık olarak görüyorum. Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum. Bu liste açıklansın. Herkes sulhe ulaşsın."

Oyuncu Berna Laçin'in sosyal medyadaki "İzmir daha önce de işgal edildi, korkma." paylaşımını okuyan Zengin, paylaşıma tepki gösterdi.

Özlem Zengin, "Bu bir işgal midir? Bu ifadenin böyle kullanılmasını da doğru bulmuyorum. Bu bir işgal mi? Başka kelimelerle itiraz söylenebilir. Bir belediye başkanının kendi kararıyla yapıyor olmasına 'işgal' denilemez." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanvekili Celal Adan da TBMM'nin onurlu bir duruş sergilediğini, önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek, "Adaletin olmadığı yerde insan haysiyeti, şerefi, onuru yoktur, bayrak bile sıkıntıdadır. Daha adaletli Türkiye'yi millet adına doğru buluyoruz. Daha adaletli Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Daha sonra, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ'ın sağlık sorunları gerekçesiyle TBMM Başkanvekilliğinden istifa etmesi dolayısıyla AK Parti Grubunca aday gösterilen Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt bu göreve seçildi. Yapılan oylamayla TBMM İdare Amirliğine de MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak getirildi.

Bazı ihtisas komisyonları için yapılan üye seçimlerinin ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA