Muğla'da Ulusal Orman Yangını Tatbikatı Gerçekleştirildi

Muğla'da AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ulusal orman yangını tatbikatında, 1144 personel, 236 araç ve iş makinesi, 3 helikopter ve 2 uçak görev aldı. Tatbikata kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler de katıldı. Tatbikatta senaryo gereği çıkan orman yangını kara ve hava ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Muğla'da AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde "Ulusal Orman Yangını Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Orman yangını tatbikatında, karada 1144 personel, 236 araç ve iş makinesi, havada 2 yangın söndürme ve 1 idari olmak üzere 3 helikopter ile 2 uçak yer aldı.

Tatbikata, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile gönüllüler katıldı. Denizli ve Aydın illerinden de yangın söndürme ve kurtarma ekipleri tatbikata iştirak etti.

26 kilometrekarelik alanda 3 saat süren tatbikatta, senaryo gereği Menteşe ilçesinin Yerkesik ve Yeşilyurt mahalleleri arasında kalan alanda orman yangını çıktı. Olumsuz hava şartlarının etkisiyle bölgedeki yerleşim alanlarına ve enerji üretim santraline doğru hızla yayılan alevlere müdahale edildi, yangının tehdit ettiği yerleşim yerlerinden tahliyeler yapıldı. Yangın, kara ve hava ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla'da önceki yıllarda yaşanan yangınların tekrar olmaması temennisinde bulundu.

Olası yangınlara karşı ekiplerin sürekli teyakkuz halinde olduğunu belirten Akbıyık, "Tatbikatta 929 kişi, 110 küçükbaş, 15 büyükbaş hayvan tahliye edildi. Tatbikat kapsamında kurulan 2 çadır kentte 700 kişiye barınma hizmeti verildi. 2 bin kişiye yemek ve iaşe dağıtıldı. 12 öğrenci ve 6 vatandaş tedbir amaçlı sağlık kurumlarına sevk edildi." dedi.

Akbıyık, senaryo gereği yangında 4 konut, 50 dönüm tarım alanı ve 700 hektar orman alanının zarar gördüğünü ifade etti.

Tahliye edilen 190 öğrenciye psikososyal destek sağlandığını anlatan Akbıyık, yanan 4 konutun enkazının kaldırıldığını, 100 konut için eşya zarar tespiti, 15 ahır için de tarımsal zarar tespitinin yapıldığını anlattı.

Tatbikatla Muğla'nın kapasite ve kabiliyetini ölçtüklerini vurgulayan Akbıyık, "Halkımızda afet farkındalık kültürünü oluşturmak, Türkiye Afet Müdahale Planı'nda görevli çalışma gruplarının birbirleri arasındaki koordinasyonu güçlendirmek, destek iller ile beraber çalışılabilirliği ölçmek, orman yangınlarının yerleşim yerlerine etkilerini ile can ve mal kayıplarının önlenmesini sağlamak amaçlandı." diye konuştu.