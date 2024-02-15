Milli Savunma Bakanlığı: Son bir haftada 39 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 39 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığınca basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Kayıp işçilerin sağ kurtulması temennisinde bulunan Aktürk, "Haber alınamayan işçilerimizi kurtarma çalışmaları kapsamında 3'üncü Ordu İstihkam Savaş Taburumuz, devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye NATO'nun belirleyici unsuru olmaya devam ediyor"

Türkiye'nin Avrupa-Atlantik coğrafyasında güvenlikle ilgili konularda en önemli platform olan NATO'da bugün ve gelecekte önemli ve belirleyici olmaya devam edeceğine vurgu yapan Tuğamiral Aktürk, "Ülkemiz, 18 Şubat'ta üyeliğinin 72'nci yılına ulaşacağı NATO'nun değerlerini ve sorumluluklarını paylaşmakta; aktif, yapıcı ve saygın bir üyesi olmayı sürdürmektedir. Kuruluşunun 75'inci yılına giren NATO'ya geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de önemli ve belirleyici katkılarda bulunmaya devam edecektir" diye konuştu.

Tuğamiral Aktürk, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bakanımız, bugün Brüksel'de bulunan NATO Karargahı'ndaki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılım sağlamaktadır. İttifakın savunma ve caydırıcılığının güçlenmesi kapsamında NATO'nun komuta ve kuvvet yapısına sağladığımız destek ile toplantı gündemindeki konularda görüş, beklenti ve temennilerimizin vurgulanacağı toplantılarda sayın bakanımızın mevkidaşları ile görüşmeler yapması da planlanmaktadır."

Tuğamiral Aktürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE ve Mısır'a gerçekleştirdiği ziyaretlere Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de refakat ettiğini hatırlattı.

" İsrail'in Refah kentine yönelik saldırılarından endişe duymaktayız"

İsrail'in saldırılarının devam etmesi halinde Gazze'deki trajedinin çok daha vahim boyutlara taşınacağını dile getiren Aktürk, " İsrail'in bugüne kadar gerçekleştirdiği katliamların ardından Refah kentine yönelik saldırılarından endişe duymaktayız. Saldırıların devamı halinde, Gazze'deki trajedi çok daha vahim boyutlara taşınacaktır. İsrail'in saldırılarını durdurması için uluslararası toplumun gerekli adımları atması gerekmektedir. Filistin meselesi adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı bir barış mümkün olmayacaktır" açıklamasında bulundu.

"Ülkemize getirilen Gazzeli kardeşlerimizin sayısı 876 olmuştur"

Gazze'ye yönelik yardımların devam ettiğini hatırlatan Aktürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin Gazze'ye yönelik insani yardımları kapsamında ilgili kurumlarla koordineli olarak 14 Şubat'ta bir A400M uçağımız ile 1,2 ton tıbbi malzeme ve 12 sağlık personeli bölgeye ulaştırılmış; 49 hasta ve 106 refakatçiden oluşan toplam 155 Gazzeli kardeşimiz daha ülkemize getirilmiştir. Gazze için bugüne kadar Hava Kuvvetlerimize ait 18 uçakla 240 tondan fazla insani yardım malzemesi bölgeye sevk edilmiş, ülkemize getirilen Gazzeli kardeşlerimizin sayısı ise 876 olmuştur."

"Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 39 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

Terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ ile kesintisiz mücadele edildiğine vurgu yapan Aktürk, "Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskı ve yoğun bir tempoda sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 39; 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise 151'i Irak'ın, 247'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 398 teröristi etkisiz hale getirmiştir. Geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur. Teröristler için tek çıkış yol Türk adaletine teslim olmaktır" şeklinde konuştu.

Terörle mücadelenin tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı kararlılıkla devam edeceğine vurgu yapan Aktürk, 11 ve 13 Şubat'ta şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş ve Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel için başsağlığı diledi.

"Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı 24 bin 537 olmuştur"

Sınır hattının cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunduğuna dikkati çeken Aktürk, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 253 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 8'i terör örgütü mensubudur. 3 bin 448 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı bin 146'ya yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 24 bin 537 olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Sözleşmeli er temini başvuruları bugün itibarıyla sona erecektir"

Personel ve askeri öğrenci alım faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığına sözleşmeli er temini başvuruları bugün itibarıyla sona erecektir. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 11 ilimizde gerçekleştirilen kariyer fuarlarına Milli Savunma Bakanlığı olarak 21-22 Şubat'ta Denizli, 23-24 Şubat'ta Antalya, 26-27 Şubat'ta Kocaeli ve 28-29 Şubat tarihlerinde Eskişehir'de katılım sağlanacaktır" diye konuştu. - ANKARA