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MSB: "Irak'ın kuzeyinde başarıyla icra edilen Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 630 terörist etkisiz hale getirilmiş, toplam bin 373 silah ve 766...

MSB: "Irak'ın kuzeyinde başarıyla icra edilen Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 630 terörist etkisiz hale getirilmiş, toplam bin 373 silah ve 766 bin 339 mühimmat ele geçirilmiş, 2 bin 460 mayın/EYP tespit ve imha edilmiş, 771 mağara/sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir.