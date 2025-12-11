Milli Savunma ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Güneydoğu Anadolu Projesi'ne (GAP) ilişkin "Atatürk, Karakaya, Bilecik, Ilısu barajları şakır şakır elektrik üretiyor. Devlet bu santrallerden de bugüne kadar on milyarlarca dolarlık gelir elde etti. Devletin elde ettiği bu gelir millet olarak hepimizin. Memnunuz, buna bir itirazımız yok. Ancak elektrik için yaptığınız bu yatırımlar kadar niçin sulama projeleriyle ilgili aynı cömertliği göstermiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda, Milli Savunma ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri üzerinde Yeni Yol Partisi milletvekilleri söz aldı.

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, Türkiye'de üretim yapan KOBİ ve sanayicilerin sahipsiz olduğunu öne sürdü. KOBİ'lerin haklarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının savunması gerektiğini belirten Kısacık, "Şu anda sanayiciler, politika üretilmemekten dolayı, gerçekten zor durumda." diye konuştu.

Kısacık, "iktidarın sanayicileri krediye bağımlı hale getirdiğini ve KOBİ'lerin krediyle döner hale geldiğini" de iddia etti.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, son yayımlanan GAP Eylem Planı'nda bazı projelerin bitirilmediğinin görüldüğünü dile getirdi. Milletin, GAP Eylem Planı'yla ilgili iktidardan artık eylem planı değil, kesin hesap ve bitiş raporu beklediğini söyleyen Kaya, "GAP'taki bu gecikme bir beceriksizlik, iş bilmezlik değil, bilinçli bir tercihtir. Rakamlar bize bunu söylüyor." ifadesini kullandı.

Kaya, GAP'ın "enerji" ve "sulama" olmak üzere iki ana ayağı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Eylem Planı'na göre enerji yatırımlarının gerçekleşme oranı yüzde 92. Demek ki istenince yapılabiliyormuş. Peki barajlar bitti, türbinler dönüyor. Atatürk, Karakaya, Bilecik, Ilısu barajları şakır şakır elektrik üretiyor. Devlet bu santrallerden de bugüne kadar on milyarlarca dolarlık gelir elde etti. Devletin elde ettiği bu gelir millet olarak hepimizin. Memnunuz, buna bir itirazımız yok. Ancak elektrik için yaptığınız bu yatırımlar kadar niçin sulama projeleriyle ilgili aynı cömertliği göstermiyorsunuz?"

"Lojman yetersizliği had safhada"

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Anadolu topraklarından büyük imparatorlukların gelip geçtiğini, bu imparatorlukların büyük ordular ve ekonomilerle ayakta kaldıklarını, büyük ordularını kaybedince de yıkıldığını anlattı.

En önemli savunmanın toplumun bütünleştirilmesi olduğuna dikkati çeken Özdağ, "Devletle millet arasındaki bağ ne kadar güçlü olursa o ülkenin savunması da o kadar güçlü olur. Bu bağı güçlendirmenin yegane yolu, insan gibi yaşayacak şartları temin etmektir. Kısaca halkı güçlü olan devletlerin milli savunmaları da güçlü olur." değerlendirmesinde bulundu.

Özdağ, askeri personelin sorunlarına değinerek, "Lojman yetersizliği had safhada. Binlerce askeri personel, özellikle büyükşehirlerdeki fahiş kira artışları altında eziliyor. Yine emekli maaşlarındaki statü adaletsizliği giderilmelidir. Kahraman personelimizin ek göstergelerinin hak ettikleri seviyeye yükseltilmesi gerekmektedir." şeklinde konuştu.

Yeni Yol Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, Milli Savunma Bakanlığı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, bölgesel ve uluslararası gelişmelere dikkati çekti, güncel şartların milli savunmanın planlı, şeffaf ve caydırıcı bir mimariyle yönetilmesini zorunlu kıldığını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin geçen yıla göre artırılmak istendiğine işaret eden Bilici, "Ülkemizin milli güvenliği ile yeni teknolojik yatırımlar için Milli Savunma Bakanlığı bütçesi son derece kritik bir bütçedir. Bu sebepten ülkemizin de askeri teknolojiye ciddi yatırımlar yapması gerekmekte. Pek tabii olarak bütçe ihtiyacı hasıl olmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Mühendislerimize ve tüm emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum"

Yeni Yol Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un başarısına işaret ederek, "Yerli markamız Togg'un piyasaya çıktığından bu yana toplam satış adedinin 75 bini aşması, Avrupa pazarında da 'Biz de varız' demesi önemli bir başarıdır. Bu başarıda imzası bulunan mühendislerimize ve tüm emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum." dedi.

Bakanlığın bu yılın 11 ayında yatırım teşviklerine ayırdığı paya dikkati çeken Kaya, "Bölgeler arası kalkınmayı destekleyen yeni teşvik sistemleriyle katma değerli ve teknoloji odaklı üretimin önünün açılması son derece kıymetlidir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bu bağlamda attığı adımlardan dolayı Bakanlık bürokrasisine buradan teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Kaya, tekstil sektörüne ilişkin de "Tekstildeki bu kan kaybı devam ettiği sürece ekonomisi ve sanayisinde tekstilin büyük yer tuttuğu Gaziantep, Bursa, Denizli, Uşak, İstanbul, Tekirdağ gibi illerimiz ciddi bir işsizlik dalgasının yanı sıra ekonomik ve sosyal çöküş yaşayacaktır." iddiasında bulundu.