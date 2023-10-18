Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Milli Savunma Bakanlığı, 18 Ekim 1991'de bağımsızlığını kazanan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği vurgulanarak, "İki bedende bir can; Türkiye-Azerbaycan. Kardeş Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutluyor, asil Azerbaycan halkını gönülden selamlıyoruz. Kardeşlerimizle 'tek millet, iki devlet' anlayışıyla her zaman bir ve beraber olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Paylaşım, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. - ANKARA