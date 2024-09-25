Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta Kürtçe şarkılarla karşılandı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları çerçevesinde Şırnak'a geldi. Bakan Güler, Şırnak'ta def eşliğinde Kürtçe şarkılar ile karşılandı.

Program kapsamında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti İl Başkanlığında partililer ile yapılan istişare toplantısının ardından bir otelde basın açıklaması düzenledi. Bakan Güler yaptığı açıklamada, " Şırnak, birçok alanda sahip olduğu imkanları, yetenekleri ve zenginlikleriyle ülkemizin en mümtaz şehirlerinden biridir. Tüm bu güzelliklerine rağmen Şırnak, maalesef yıllarca terörden çok çekti, bölgenin gelişimi yavaş kaldı, gerçek potansiyelini bir türlü gösteremedi. Ancak, kahraman Mehmetçiğimizin, güvenlik kuvvetlerimizin, güvenlik korucularımız ile hepsinden önemlisi, siz Şırnaklı kardeşlerimin fedakarlık ve özverisiyle terörle mücadelede büyük başarılar elde edildi. Bölgede güvenlik ve huzurun sağlanmasıyla yatırımlar ve refah da artmaya başladı. Devletimiz; tüm kurum ve kuruluşlarıyla terörün izlerinin bölgeden silinmesi; bu güzel toprakların bir an önce kalkınması için var gücüyle çalışıyor" dedi.

"PETROLÜN BAŞKENTİ OLMA YOLUNDA İLERLİYOR"

Şırnak'ta Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfinin yapıldığını ve keşif yapılan petrolün üretimi ile birlikte Türkiye'de petrol üretiminin yüzde 40'ından fazlasının Şırnak'ta üretildiğini belirten Bakan Güler, "Ulaştırmadan sağlığa, eğitimden spora, tarımdan hayvancılığa, çevre-şehircilikten turizme kadar her alanda büyük yatırımlar ve projeler hayata geçiriliyor ve Şırnak her geçen gün daha da gelişiyor. Artık Gabar ve Kato Dağları, terörle değil, petrolle anılıyor. Yeni petrol sahaları keşfediliyor ve petrol üretimi artıyor. Cumhuriyet tarihimizin en büyük petrol keşfinin Şırnak'ta yapılması bizler için ayrıca gurur vericidir. Şu anda günlük 100 bin varil üretim hedefiyle Şırnak, petrolün başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Nitekim, Türkiye'deki günlük petrol üretiminin yüzde 40'tan fazlası Gabar'da gerçekleştiriliyor. Hiç şüpheniz olmasın ki Şırnak, petrolle kalkınacak ve bölgenin yıldızı olacaktır. Bunun yanı sıra enerji alanında yatırımlar devam ediyor" diye konuştu.

"HABUR SINIR KAPISI ÖNEMLİ BİR GELİR KAYNAĞI"

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısının Türkiye için önemli bir gelir kapısı olduğunu belirten Bakan Güler, "Şırnak, bölgesel ticarette de bir köprü vazifesi görmekte. Silopi'deki Habur Sınır Kapısı, ülkemizin Irak'a ve Ortadoğu'ya açılan bir sınır kapısı olması nedeniyle önemli bir gelir kaynağı. Şu anda da Şırnak'ın ilçeler ve çevre illerle bağlantı yollarının yapımı devam ediyor. Tarım ve hayvancılıkta ise şehrin sahip olduğu büyük potansiyeli ortaya koyabilmesi için sulama ve hibe desteği başta olmak üzere çiftçilerimize önemli destekler sağlanarak bu alanda tam kalkınma hedefleniyor. Özellikle yer fıstığı üretiminde Şırnak, son yılların parlayan yıldızı konumunda. Bu konuda İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz gerekli destekleri sağlıyor. Çiftçilerimizin üretimine katkıda bulunmak ve tarımsal verimliliği artırmak maksadıyla suya erişimle ilgili çalışmalar, belde ve köylerde sürdürülüyor" şeklinde konuştu.

Milli Savuna Bakanı Yaşar Güler'e, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Bilal Durdalı, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Şırnak Milletvekili Aslan Tatar, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka eşlik etti.