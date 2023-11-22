Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moldova Savunma Bakanı Anatolie Nostaii ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından Moldova Savunma Bakanı Anatolie Nostaii ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca Kuzey Makedonya Savunma Bakan Yardımcısı Tiron Jajaga'yı da kabul etti.

Bakan Güler, Moldova'lı mevkidaşı ile görüştü

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moldova Savunma Bakanı Anatolie Nostaii ile de ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından ikili görüşmelere devam eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moldova Savunma Bakanı Anatolie Nostaii ile de ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Yaşar Güler, ayrıca SDEM toplantısına katılan Kuzey Makedonya Savunma Bakan Yardımcısı Tiron Jajaga'yı da kabul etti.