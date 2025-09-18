Milli Savunma Bakanı Güler: Terör Faaliyetlerine Son Verilmelidir

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "PKK ve iltisaklı tüm gruplar yapılan çağrı ve alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli. Başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir." dedi.

Bakan Güler, beraberinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la birlikte katıldığı Bayburt Spor Salonu'nun açılışında yaptığı konuşmada, baba ocağı Bayburt'un marka yüzlerinden biri olacak spor merkezinin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Bayburt'un, Anadolu'nun ruhunu temsil eden birlik ve kardeşliğin çimentosu olduğunu vurgulayan Güler, "Bu özelliklerinin yanı sıra Bayburt'umuz son yıllarda ülkemizin her bölgesinde olduğu gibi yatırım ve kalkınmada da büyük gelişmelere ev sahipliği yapmıştır. Öyle ki ülkemiz sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve vizyonuyla her alanda büyük bir atılım gerçekleştirirken şehrimiz de bu kalkınma sürecinde, eğitimden kültüre, ulaştırmadan spora kadar pek çok alanda ciddi yatırımlara kavuşmuştur." ifadelerini kullandı.

Güler, 15 bin metrekare alana inşa edilen ve modern teknolojiye dayalı spor kompleksinin 4 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip olduğunu belirterek, koşu salonları ve bireysel spor alanlarıyla başta gençler olmak üzere Bayburt'a ve buraya gelecek tüm sporculara en iyi imkanları sunacağına işaret etti.

"Çeşitli başarılar gençlerimizin sportif yeteneklerini gözler önüne seriyor"

Bayburt'un bu önemli yatırımla sadece sporcular yetiştiren bir şehir değil, aynı zamanda sporun kalbinin attığı bir merkez haline geleceğini dile getiren Güler, şöyle devam etti:

"Bowlingde Türkiye şampiyonlukları, judoda dünya ikinciliği, boks ve atletizmdeki şampiyonluklar, ÜNİLİG şampiyonalarında elde edilen madalyalar, voleybolda final gruplarında boy gösterme gibi çeşitli başarılar gençlerimizin sportif yeteneklerini gözler önüne seriyor. Paris'te rakibini nakavt ederek dünya boks şampiyonu olan Elif Nur Turhan'dan, wushu kungfu sanda kategorisi gençlerde balkan şampiyonu olan Bedirhan Akburak'a kadar pek çok sporcumuz şehrimizin adını uluslararası arenada gururla duyuruyor. Keza cirit sporunu yaşatan sayılı şehirlerimizden biri olan Bayburt'umuzu temsil eden Bayburt Atlı Spor Kulübümüz Sivas'ta şampiyonluğa ulaştı."

Güler, sportif başarılarıyla birlikte şehrin önemli organizasyonlara da ev sahipliği yapan bir merkez olma yolunda emin adımlarla ilerlediğine değinerek, "Bu çerçevede Üniversitelerarası Boks Türkiye Şampiyonası, ilk Üniversiteler Arası Rafting Şampiyonası, Türkiye Boks Şampiyonası gibi etkinlikler Bayburt'umuzun organizasyon kabiliyetini ortaya koymuştur." dedi.

"Terörsüz bir Türkiye de önemli kilometre taşlarından biri olacaktır"

Güçlü bir Türkiye'nin, güçlü şehirlerle mümkün olduğuna dikkati çeken Güler, şunları kaydetti:

"Bizler de Türkiye Yüzyılı hedefiyle başladığımız Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Bayburt'umuzun her alanda daha güçlü bir şehir olması için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Şüphesiz bu kutlu hedefe yürürken terörsüz bir Türkiye de önemli kilometre taşlarından biri olacaktır. Yıllardır enerjimizi ve kaynaklarımızı tüketen terör belasını bitirerek şehirlerimizi kalkındırmak, ülkemizi huzura ve refaha taşımak ve çok daha güçlü bir Türkiye'yi gençlerimize emanet etmek en büyük arzumuzdur. Bunun için de PKK ve iltisaklı tüm gruplar yapılan çağrı ve alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli. Başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir. Bir kez daha hatırlatmak isterim ki başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına ve farklı adlar altında faaliyet göstermesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz."

Konuşmaların ardından Milli Savunma Bakanı Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen salonun açılışı dolayısıyla kurdele kesti.

Açılıştan sonra spor tesislerini gezen Bakanlar Bak, Güler ve Ersoy sporcularla bir araya geldi.

Daha sonra kent merkezine gelen Bakanlar, yöresel ürünlerin satıldığı Arasta Bayburt Çarşısı'nı gezdi, esnafla görüştü.

Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bayraktar (Baksı) köyünde, Çoruh Vadisi'ne bakan bir tepenin üzerine ressam ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan tarafından kurulan Baksı Müzesi'ni ziyaret etti.

Bak, müzenin kurucusu Koçan ile görüşerek eserleri inceledi.

