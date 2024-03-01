Üye Girişi
Haberler

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi

Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Tekin, Eski Çarşı esnafıyla bir araya gelerek, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Daha sonra, 1992'de Uludere'de şehit olan jandarma er Hasan Alkan'ın ailesini ziyaret eden Yusuf Tekin, şehidin annesi Emine ve kardeşleri Necmiye, Cengiz ve Yılmaz Alkan ile görüştü.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, ilçedeki temasları kapsamında Kemalpaşa Merkez Cumhuriyet İlkokulunda derslere katılarak, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Kemalpaşa Erzurumlular Derneği'nde hemşehrileriyle bir araya gelen Tekin'e, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve AK Parti Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Galip Atar da eşlik etti.

Kaynak: AA / Politika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İzmir Politika Haberler

Bakmadan Geçme

TİP Muğla adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Muğla Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Mersin adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Mersin Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Mardin adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Mardin Belediye Başkan adayı kimdir? 2 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? TİP Manisa adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Manisa Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Malatya adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Malatya Belediye Başkan adayı kimdir? Boston Celtics Dallas Mavericks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 2 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Minnesota TW Sacramento Kings NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 2 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 1-2 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Asgari ücrete 2. zam yapılacak mı 2024? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! Son Depremler! Bugün Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? 1 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 1 Mart Pazarcık'ta deprem mi oldu?
title