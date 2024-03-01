Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Tekin, Eski Çarşı esnafıyla bir araya gelerek, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Daha sonra, 1992'de Uludere'de şehit olan jandarma er Hasan Alkan'ın ailesini ziyaret eden Yusuf Tekin, şehidin annesi Emine ve kardeşleri Necmiye, Cengiz ve Yılmaz Alkan ile görüştü.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, ilçedeki temasları kapsamında Kemalpaşa Merkez Cumhuriyet İlkokulunda derslere katılarak, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Kemalpaşa Erzurumlular Derneği'nde hemşehrileriyle bir araya gelen Tekin'e, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve AK Parti Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Galip Atar da eşlik etti.