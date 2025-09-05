Haberler

Milli Dayanışma Komisyonu, Sendika ve İş Dünyası Temsilcilerini Dinleyecek

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 8'inci toplantısında sendika temsilcilerini, 9'uncu toplantısında ise iş dünyası temsilcilerini dinleyecek. Toplantılar 11 ve 12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 11 Eylül Perşembe ve 12 Eylül Cuma günü Meclis Tören Salonu'nda toplanacak.

Komisyonun 11 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek 8'inci toplantısında, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen), Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu (Birleşik Kamu-İş), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) temsilcileri dinlenecek.

Komisyonun 12 Eylül Cuma günkü 9'uncu toplantısında ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) temsilcileri dinlenecek.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
