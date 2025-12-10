Milletvekili Tüfenkci: 'Türkiye 21 çeyrektir kesintisiz büyüyor'

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ticaret Bakanlığı bütçe görüşmelerinde söz alan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Türkiye'nin ekonomik performansına, ihracat rakamlarına ve deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye ekonomisinin 21 çeyrektir aralıksız büyüdüğünü belirtti.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, 24 binden fazla çalışanıyla Ticaret Bakanlığı'nın ülkenin ekonomik güvenliğine ve ticaret kapasitesine doğrudan katkı sunduğunu söyledi. Küresel ekonomideki risklere rağmen Türkiye'nin istihdam, üretim ve büyümede güçlü şekilde ilerlediğini belirtti.

Büyüme ve ihracatta güçlü performans

Milletvekili Tüfenkci, Türkiye'nin pandemi döneminde dahi yüzde 1,8 büyüdüğünü hatırlatarak, 2025 yılının ilk üç çeyreğinde büyümenin sırasıyla yüzde 2,5 - yüzde 4,9 - yüzde 3,7 olarak gerçekleştiğini ifade etti. 2025 Ocak-Kasım döneminde ihracatın yüzde 3,7 artışla 270,6 milyar dolara ulaştığını belirten Tüfenkci, Türkiye ekonomisinin 21 çeyrektir aralıksız büyüdüğünü belirtti.

İhracatta vizyon ve destekler artıyor

Tüfenkci, Ticaret Bakanlığı'nın Türk malının küresel bir kalite markası haline gelmesi için çalıştığını kaydetti. Fuar ve tasarım desteklerinden e-ihracata, tedarik zinciri projelerinden ticaret heyetlerine kadar geniş kapsamlı desteklerin sürdüğünü belirtti. Tüfenkci, 2024'te 24,7 milyar lira olan ihracat desteklerinin, 2025 yılında 33 milyar liraya yükseldiğini açıkladı.

KOBİ ve esnafa finansman kolaylığı

Türk Eximbank ve diğer finansal kuruluşlarla güçlü bir altyapı oluşturulduğunu ifade eden Tüfenkci, KOBİ'lere verilen kredi limitlerinin genişlediğini, esnafa 2025'in ilk 10 ayında 140 milyar lira faiz indirimli finansman sağlandığını söyledi.

Deprem bölgesi ve Malatya'ya teşekkür

6 Şubat 2023 depremlerinin etkilerinin özellikle bölge illerinde hissedildiğini belirten Tüfenkci, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlara teşekkür ederek, Malatya'da iki yıl içinde 104 binden fazla bağımsız bölümün ihale edildiğini, 70 bininin teslim edildiğini aktardı. Tüfenkci, konuşmasını Cumhurbaşkanı'nın liderliği ve Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonuyla Türkiye'nin ticari potansiyelinin daha da güçlendiğini belirterek tamamladı. - MALATYA