Malatya Üreticisine Destek Ödemeleri Başladı

Zirai Don Meclis Araştırma Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, zirai don nedeniyle zarar gören üreticilere yönelik destek ödemelerinin başladığını açıkladı. Tüfenkci, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere toplamda 3 milyar 800 milyon TL ödeme yapılacağını duyurdu.

Milletvekili Tüfenkci, yaptığı açıklamada, don zararından etkilenen üreticiler için dönüm başı yaklaşık 5 bin 500 TL ödeme yapılacağını belirtti. Tarsim sigortası bulunan Malatyalı çiftçilerin zararlarının tamamının karşılandığını ifade eden Tüfenkci, bu kapsamda 3 milyar 135 milyon TL ödemenin ise gerçekleştirildiğini söyledi.

Toplamda Malatyalı çiftçilere 7 milyar TL'lik bir destek sunulacağını ifade eden Tüfenkci, Tarsim kapsamı dışındaki ve ÇKS kaydı bulunan çiftçilere yönelik ödemelerin ise Eylül ayı sonu itibariyle yapılacağını kaydetti.

Çiftçilerin uğradığı zararların bir kısmının karşılanması açısından ödemelerin büyük önem taşıdığını ifade eden Tüfenkci, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya teşekkür etti. - MALATYA