Haberler

Milletvekili Karaman, Erzincan yatırımlarını değerlendirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek kentte devam eden sağlık, ulaşım, eğitim ve turizm projeleri hakkında bilgi verdi. Karaman, Erzincan'ın gelişimi için yapılan çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Milletvekili Karaman, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya EGC Başkanı Zeki Demirbaş ve gazeteciler katıldı.

Erzincan'a yapılan yatırımlara ilişkin bilgi veren Karaman, sağlık, ulaşım, eğitim ve turizm alanlarında önemli projelerin hayata geçirildiğini dile getirdi. Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin gelişmeye devam ettiğini, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin büyüdüğünü belirten Karaman, organize sanayi bölgelerinde de yeni yatırımların sürdüğünü ifade etti.

Devam eden projeler hakkında da bilgi veren Karaman, baraj, karayolu, tünel ve demiryolu projelerinin sürdüğünü, yüksek hızlı tren projesinin yatırım programında yer aldığını söyledi.

TOKİ kapsamında kentte binlerce konutun yapıldığını aktaran Karaman, yeni konut projeleri ve kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Bakanlıklarla yürütülen görüşmelere de değinen Karaman, doğalgaz, kültür merkezi, ulaşım ve altyapı projelerinin gündemde olduğunu ifade etti.

Erzincan'ın güçlü bir liderlik ve destekle gelişimini sürdürdüğünü vurgulayan Karaman, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Milletvekili Karaman, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız

Trump masaya oturmadan gözdağı verdi! Anlaşma olmazsa...
İran, müzakereler başlamadan 'kırmızı çizgimiz' deyip 2 şart koştu

İran 'kırmızı çizgimiz' deyip 2 müzakere şartı koştu
İsrail, İspanya'yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı! Netanyahu'dan tehdit gibi sözler

Netanyahu'dan NATO üyesi ülkeye tehdit gibi sözler

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya’da festivalde Netanyahu kuklası yakıldı

Netanyahu'yu kafayı taktığı Avrupa ülkesinde havaya uçurdular!
Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar

Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar

Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal

İğrenç yazışmalar geri getirildi! Kadınların fotolarını gönderip...
Barış Alper Yılmaz için resmi transfer açıklaması: Bizi aramadılar

Gözler transferindeydi! Barış Alper için resmi açıklama
İspanya’da festivalde Netanyahu kuklası yakıldı

Netanyahu'yu kafayı taktığı Avrupa ülkesinde havaya uçurdular!
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi