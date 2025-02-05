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Milletvekili Bozgeyik: "Depremle yaşamayı öğrenmek zorundayız"

Milletvekili Bozgeyik:
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AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında yaptığı açıklamada, "Depremle yaşamayı öğrenmek zorundayız" dedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında yaptığı açıklamada, "Depremle yaşamayı öğrenmek zorundayız" dedi.

Resmi verilere göre 11 ilde 14 milyonu aşkın nüfusu etkileyen 6 Şubat depremlerinde, 40 bin bina yıkıldığını, 200 binden fazla binanın hasar aldığını ve 50 binden fazla yurttaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, "Depremin ikinci yılında kaybettiklerimizin acısı yüreklerimizdeki tazeliğini korumaya devam ediyor. Bu büyük felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

"Cumhurbaşkanı yakından takip ediyor"

Deprem sonrası devlet-millet dayanışması ile yaraların hızla sarıldığına dikkat çeken Milletvekili Bozgeyik, "Böyle bir felaketin altından kalkacak ülke sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Türkiye depremin yol açtığı yaraları kısa sürede büyük ölçüde sararak dünyaya örnek oldu. Bu başarıda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük rolü var. Çünkü Gaziantep milletvekilleri olarak bir araya geldiğimiz her toplantıda mutlaka deprem bölgesini soruyor. Yapılan işleri yakından takip ediyor, rapor istiyor ve yaraların sarılması için her türlü imkanı seferber ediyor" şeklinde konuştu.

"Acılardan ders çıkarmak zorundayız"

Yaşanan acılardan ders çıkarılmadığı zaman yeni acıların kapısının aralanacağına vurgu yapan Bozgeyik, "6 Şubat'ı unutmayacağız ve unutturmayacağız. Çünkü unutmak demek yaşanan acılardan ders almamak demektir. Ülkemiz deprem kuşağında yer alıyor. Biliyoruz ki deprem değil ihmaller ve bilinçsizlik öldürüyor. Bu nedenle ülke olarak depreme hazırlıklı olmaktan başka çaremiz yoktur" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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