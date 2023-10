MHP ve Saadet Partisi Gazze'deki saldırıları kınadı

MHP Sakarya İl Başkanı Oğuz Alkaş ve Saadet Partisi Adapazarı İlçe Başkanı Aytaç Çakıroğlu, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıları kınadı.

Alkaş, yaptığı açıklamada, sivil halkı hedef alan, çocuk, yaşlı, kadın, hasta demeden hunharca bombalar yağdıran zihniyeti "insan" diye tanımlamanın insanlığa hakaret olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Cinayete sessiz kalanlar katilin suç ortaklarıdır. Bu saldırının faillerinin uluslararası hukuk tarafından en ağır cezalara çarptırılması en büyük beklentimizdir. Evanjelist Siyonist zihniyetin ve onun işbirlikçilerinin sonu gün geçtikçe yaklaşmaktadır. MHP olarak mazlum Filistinli kardeşlerimizin ve tüm dünya mazlumlarının sonuna kadar yanındayız ve destekçisiyiz."

"Karşımızda gözü dönmüş alçak bir terör örgütü var"

Çakıroğlu da açıklamasında, İsrail'in hiçbir kutsala saygı göstermeyen, hukuka riayet etmeyen, gözü dönmüş terörist yapı olduğunu vurguladı.

İsrail güvenlik güçlerinin, sivil protesto yürüyüşlerine katılan kişilerin bile üzerine ateş açtığını aktaran Çakıroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kadın, yaşlı, çocuk demeden her yıl yüzlerce, hatta binlerce masumu öldürüyor. Çocukları ve kundaktaki emzikli bebekleri katlediyor; okulları, camileri ve yaralı taşıyan ambulansları dahi bombalıyor. İşgalci İsrail'in masum ve yaralı Filistinli çocuk, kadın ve yaşlıların kaldığı Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği alçakça hava saldırısı bir kez daha gösterdi ki, karşımızda gözü dönmüş alçak bir terör örgütü var. Bu Siyonist terör örgütüne karşı başta Türkiye olmak üzere tüm İslam ülkeleri derhal müdahale etmelidir. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milli Görüşçüler ve Saadet Partisi olarak, elimizle düzeltebileceğimiz şeyler için değil elimizi, hatta tüm gövdemizi bu taşın altına koymakta kararlıyız."

Her yerde, her zaman, her şart altında Kudüs'ün ve Filistin'in özgürlüğünü haykırmaya devam edeceklerini anlatan Çakıroğlu, "Zulme göz yumanlara karşı özgür Filistin'i hep birlikte savunacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, en yakın zamanda Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı zulüm ve acıların dindiğini, bölgede kalıcı barışın sağlandığını, bağımsız özgür Filistin'e kavuştuğumuzu görmek duasıyla." ifadelerini kullandı.