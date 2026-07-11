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MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Konya'da açılış töreninde konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Konya'da açılış töreninde konuştu Açıklaması
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Türkiye'nin savunma sanayisinde lider ülke olduğunu belirterek, 'Tümüyle, her şeyimizle lider ülke haline de geleceğiz.' dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türkiye'nin savunma sanayisinde lider ülke olduğunu belirterek, "Tümüyle, her şeyimizle lider ülke haline de geleceğiz." dedi.

Kalaycı, Konya'nın Beyşehir ilçesinde yapımı tamamlanan Devlet Bahçeli Parkı'nın açılışına katıldı.

Açılış töreninde konuşan Kalaycı, savunma sanayisindeki gelişmelerin herkesi gurulandırdığını söyledi.

Türk mühendisler ile Türk firmalarının, ülkenin ihtiyacı olan savunma ve havacılık sanayisi ürünlerini artık ürettiğini ve ihraç ettiğini dile getiren Kalaycı, "Bu ürünleri NATO ülkelerine, Avrupa ülkelerine ihracatımız söz konusu. Bu konuda gerçekten çok büyük bir mesafe kat ettik. İnşallah bu attığımız adımlara yenileri ilave edilecek. Savunma sanayisinde lider ülke olduk. Tümüyle, her şeyimizle lider ülke haline de geleceğiz." diye konuştu.

Kalaycı, her ne kadar birçok pranga kırılsa da Türkiye'yi açıktan hedef alan ülkelerin bulunduğunu, millet olarak daha önce olduğu gibi yine yedi düvelin hakkından gelineceğini belirtti.

Parkın açılış törenine, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, MHP Konya İl Başkanı Sedat Göncü, MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, MHP Beyşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Güzel, AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Kahraman Şanal ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar
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