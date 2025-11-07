MHP'li Durmaz: 'Terörsüz Türkiye' ile Türk'le Kürt'ün kardeşliği daha da pekişecek

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Terörsüz Türkiye' ile birlikte Türk'le Kürt'ün et ve tırnak gibi olan kardeşliği daha da pekişecek, Türkiye aleyhine yayılmacılık faaliyeti yürüten, emperyal ve Siyonist lobilerin ham hayalleri bir kere daha suya düşecektir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, parti genel merkezinde düzenlenen 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Durmaz, MHP'nin, yerel yönetimlerde bir marka olduğunu söyleyerek, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyecilik anlayışı, yalnızca fiziki dönüşümü değil, insan merkezli, değer temelli, üretken ve sürdürülebilir şehirleri hedeflemektedir. Bizim için bir şehrin en büyük yatırımı, insanımıza yapılan yatırımdır. Zira, üretken belediyecilik, sadece bir yönetim modeli değil, bir ahlak, bir duruş, bir medeniyet tasavvurudur. Bu anlayışla yapılan her park, her yol, her sosyal tesis aslında Türk milletinin geleceğine yapılmış bir yatırım anlamı taşımaktadır" dedi.

'BUGÜNÜN ŞEHİRLERİ İKLİM KRİZİNE VE AFETLERE DİRENÇLİ OLMALI'

Durmaz, dünyanın iklim değişikliği başta olmak üzere pek çok sorunla karşı karşıya olduğunu kaydederek, "Bugünün şehirleri, mutlak surette iklim krizine ve afetlere karşı dirençli olmalı, ekonomide de üretken bir yapıya kavuşmalıdır. Akdeniz kuşağında yer alan ülkemiz, iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkelerden birisidir. Bu nedenle, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadelesindeki kararlılığını gösteren pek çok projeyi hayata geçirmektedir. Sizlerden de bu projelere destek vermenizi, iklim değişikliğinden kaynaklanan afetlere karşı imkanlarınız dahilinde tedbirler almanızı istiyor ve bekliyoruz" diye konuştu.

'ŞEHİRLERİN DAYANIKLILIĞI HAYATİ BİR KONU HALİNE GELMİŞTİR'

İklim değişikliğinin yanı sıra, Türkiye'yi tehdit eden başka bir gerçeğin de deprem olduğunu belirten Durmaz, "Son olarak 6 Şubat 2023'te yaşadığımız Kahramanmaraş ikiz depremleri, rahmetle andığımız pek çok canımızı yitirmemize sebep olmuştur. Bir yandan iklim değişikliğinin etkileri, diğer yandan depremler başta olmak üzere artan doğal afetler, 2024 Yerel Seçim Beyannamemizde de yer verdiğimiz, dirençli şehirlerin anlam ve önemini bir kere daha ortaya koymuştur. Bilindiği üzere günümüzde kentleşme hızının artması, depremlerin, doğal afetlerin sıklaşması ve iklim değişikliğinin etkilerinin belirginleşmesi, şehirlerin dayanıklılığını hayati bir konu haline getirmiştir. Bu nedenle Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz, şehirlerimizin dirençli hale getirilmesini temel bir hedef olarak görmekteyiz" dedi.

'TOPLUMSAL KATILIMIN SAĞLANMASI GEREKMEKTEDİR'

Durmaz, üretken belediyecilik anlayışıyla bütünleşen dirençli şehircilik yaklaşımının Türk milletinin güvenli, sürdürülebilir ve huzurlu bir yaşam sürmesi açısından stratejik öneme sahip olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Afetlerin ve krizlerin tamamen önlenmesi mümkün olmasa da şehirlerin bu durumlara karşı hazırlıklı hale getirilmesi elbette mümkündür. Bunun için güçlü yönetişim, bilimsel temelli planlama, teknolojik yeniliklerin benimsenmesi ve toplumsal katılımın sağlanması gerekmektedir. Kentlerin sürdürülebilirliğini tehdit eden afetler, salgınlar, ekonomik dalgalanmalar ve toplumsal gerilimler, şehirlerin yalnızca fiziksel altyapılarının değil, aynı zamanda ve daha önemlisi sosyal dokularının da güçlü olmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, dirençli şehir politikalarının yalnızca teknik çözümlerle sınırlı kalmaması, sosyal ilişkileri de güçlendiren, topluluk bilincini artıran ve kapsayıcı yönetişimi destekleyen bir yaklaşımla yürütülmesi gerekmektedir."

'TÜRKİYE'NİN AYAĞINDAKİ PRANGA SÖKÜLÜP ATILMIŞ OLACAK'

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de konuşan Durmaz, şunları söyledi:

"Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Türk devlet aklının kadim tecrübesini temsil eden bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde ülkemize ve ülkümüze hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu anlamda, ülkemizin yaklaşık 50 yıldır en büyük sorunu olan; ekonomiden, sağlığa; toplumsal barış ve millet bütünlüğüne kadar pek çok noktada fitneye, ayrımcılığa kaynaklık eden, bölücü terörün ülke gündeminden çıkarılması, ülkemizi her alanda rahatlatacak, Türkiye'nin ayağındaki en büyük pranga sökülüp atılmış olacaktır. Bilge liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla başlayan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bir devlet projesine dönüşen 'Terörsüz Türkiye' hedefi, ülkemizin önlenemez yükselişinin önündeki son barikatı da ortadan kaldıracaktır. Terörsüz Türkiye ile birlikte Türk'le Kürt'ün et ve tırnak gibi olan kardeşliği daha da pekişecek, Türkiye aleyhine yayılmacılık faaliyeti yürüten, emperyal ve Siyonist lobilerin ham hayalleri bir kere daha suya düşecektir."