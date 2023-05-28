Üye Girişi
Haberi Paylaş
MHP'li Baki Ersoy: 'Açık ara farkla Recep Tayyip Erdoğan kazanacaktır diye umut ediyorum'

MHP'li Baki Ersoy: 'Açık ara farkla Recep Tayyip Erdoğan kazanacaktır diye umut ediyorum'

Politika Haberleri

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, 'Açık ara farkla Recep Tayyip Erdoğan kazanacaktır diye umut ediyorum' dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Açık ara farkla Recep Tayyip Erdoğan kazanacaktır diye umut ediyorum" dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Melikgazi ilçesinde bulunan Fatoş Büyükkuşoğlu İlköğretim Okulu'nda 1285 nolu sandıkta oyunu kullandı. Ardından açıklamalarda bulunan Ersoy, "İkinci tur oyumuzu kullandık. İnşallah vatanımıza, milletimize, devletimize hayırlara vesile olur. Bugün açık ara farkla Recep Tayyip Erdoğan kazanacaktır diye umut ediyorum. Tem umudum o. Çünkü kaybetmek istemiyoruz. Milletimizin de feragatına güveniyoruz. İnşallah hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Recep Tayyip Erdoğan Baki Ersoy Kayseri Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title