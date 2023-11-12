MHP Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantısı Samsun'da Gerçekleştirildi

Samsun'da MHP Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, "2024'e Doğru Diyar Diyar Anadolu" temasıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Siyaset, ülke gündemi, ekonomik ve toplumsal konularını değerlendireceklerini belirten Aksu, şunları belirtti:

"6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yaralarının sarılması, ekonomik ve sosyal gelişmeler, terörle mücadele, yeni anayasa çalışmaları, yapısal dönüşüm hamlesiyle gerçekleştirilecek milli stratejiyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alacağız. Bununla birlikte 17 Mart 2024'te yapacağımız büyük kurultayımızı, 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler genel seçimlerine ilişkin strateji ve gelişmeleri, vatandaşlarımızın beklentilerini, Cumhur İttifakı birlikteliğiyle yürütülen seçim çalışmalarını konuşup istişare edeceğiz."

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ise siyasetlerini sürekli geliştirdiklerini, yeniliklere açık olduklarını dile getirdi.

Siyasette fikir kaynağı olmadan fitne ve fiyasko yaşanacağını vurgulayan Mucur, "31 Mart yerel seçimlerine MHP olarak heyecanla hazırlanıyoruz. Türkiye'nin yeni yüzyılında Türk milliyetçiliği devam edecek. Ne mutlu Türk'üm diyene." diye konuştu.

MHP Samsun İl Başkanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, MYK üyeleri Davut Haskırış, Ahmet Kürşat Azkur, Volkan Durdu, Hüseyin Edis ve Oğuz Yılmaz ile Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Ordu ve Giresun illerinden teşkilat mensupları katıldı.