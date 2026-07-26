MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den Kayseri OSB'ye ziyaret

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Kayseri Osb'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Kayseri sanayisinin genel durumu, Osb'nin genişleme alanları, ihracat kapasitesinin artırılması ve yeni yatırım imkanları görüşüldü.

Ayrıca, güneş enerji santrallerinden (GES) elde edilen enerjinin depolanarak yeniden kullanılmasına yönelik altyapı çalışmaları da değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri Osb'nin, Türkiye'nin önde gelen üretim merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Kayseri Osb'yi kent sanayisinin "mihenk taşı" olarak nitelendiren Özdemir, Yalçın ve yönetimine başarı temennisinde bulunarak, sanayicilerin her zaman yanında olduklarını, gerekli desteği vermeye hazır bulunduklarını kaydetti.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın da Özdemir'i ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, sanayicilerin taleplerine gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretin oldukça verimli geçtiğini aktaran Yalçın, Kayseri OSB'nin ihracat kapasitesinin artırılması ve yeni yatırımların kazandırılması noktasında önemli fikir birliğine vardıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA