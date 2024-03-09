MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı: Bizim için önemli olan milletimizin hayır duasını almaktır

Mhp Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "Bizim Cumhur İttifakı olarak anlaşımız, milletimize hizmettir. Karşımızdaki muhalefet partileri gibi koltuk, makam derdinde değiliz. Bizim için önemli olan milletimizin hayır duasını almaktır." dedi.

Kalaycı, partisinin yeni il başkanlığı hizmet binasının açılış töreni için geldiği Konya'da, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak, omuz omuza Türkiye üzerinde emeli olanlarla mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Tüm dünyanın, artık 'Türkiye ne yapıyor' diye bakar hale geldiğine dikkati çeken Kalaycı, "Türk ve Türkiye yüz yılının cümle kapısı açılmıştır. Gelen, Türk asrı, geleceğin gücü, Türkiye Cumhuriyeti'dir. Cumhur İttifakı olarak her alanda çok büyük atılımlar yaptık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin artık sözü geçen ve sözü dinlenen bir ülke haline geldiğini aktaran Kalaycı, şunları kaydetti:

"Terörle mücadelede destan yazdık. Şimdi Irak'ın içine kadar girdik ve bu yaz, orada da terörün kökünü kurutacağız. Bu ülkeyi, terör belasından arındıracağız. Güney sınırlarımızda teröristan kurmak istediler. Buna fırsat vermedik, vermeyeceğiz de. Doğu Akdeniz'de, Türkiye'yi dışlamak istediler ama hamdolsun kararlı politikalarla Mavi Vatan'ımıza sahip çıktık. Libya ile yaptığımız anlaşmayla bunların oyunlarını bozduk."

Kalaycı, ekonomide, sanayide, ticarete ve her alanda devrim niteliğinde atılımlar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"Muhalefet partileri gibi koltuk, makam derdinde değiliz"

Milli kalkınma hamlelerinin, her alanda meyvelerini vermeye devam ettiğine işaret eden Kalaycı, şöyle konuştu:

"Savunma sanayinde bugün dünyada sayılı ülkelerden biri haline geldik. Kendi otomobilimizi, yerli milli lokomotifimizi, gemimizi, uçaklarımızı, füzelerimizi, silahlarımızı ürettik. Gabar'da günlük 37 bin varil üretim yapılıyor. İnşallah 100 bin varile çıkacak. Şu anda Karadeniz'de sistemimize 1 milyon metreküp doğal gaz çekiyoruz. Bunun 10 milyon metreküpe çıkarılması için yoğun çalışmalar devam ediyor. Bizim Cumhur İttifakı olarak anlaşımız, milletimize hizmettir. Karşımızdaki muhalefet partileri gibi koltuk, makam derdinde değiliz. Bizim için önemli olan milletimizin hayır duasını almaktır."

Konuşmanın ardından il başkanlığı hizmet binası kurdelenin kesilmesilyle açıldı.

Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan, MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, AK Parti Konya Milletvekilleri Latif Selvi ve Mehmet Baykan, ile ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.