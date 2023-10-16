MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Nihat Zeybekci'yi ağırladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MHY) Ekonomi İşleri Başkanı olarak görev alan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'yi ağırladı.

Uzun bir aradan sonra yeniden parti genel merkezinde görev alan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) Ekonomi İşleri Başkanı olarak görev almasının ardından, ziyaretlerini sürdürüyor. Zeybekci, bu sabah saatlerinde Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Denizli İl Başkanlığına ziyarette bulundu. Zeybekci, gerçekleştirdiği ziyarette AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör eşlik ederken, il binasında MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ile parti teşkilatı tarafından karşılandı.

Parti binasında MHP'li teşkilat üyeleri ile bir araya gelen Zeybekci, MHP ile AK Parti arasında yapılan seçim ittifakı hakkında açıklamalarda bulundu. AK Parti ile MHP'nin değerleri ve bakış açısının bir olduğunu vurgulayan Zeybekci, 31 Mart 2024 tarihinde yapılması beklenen yerel seçimlerde oy oranın artıracaklarını ve daha büyük bir zafer ile ayrılmayı beklediklerini belirtti. Zeybekci, karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğu MHP Parti üyeleri ile daha sıkı bir çalışma yürütecekleri konusunda mutabık kaldı.

Kendileri ile bir araya gelen Nihat Zeybekci'yi yeni görevinde başarılar dileyen MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ise yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın önemine de dikkat çekti. Başkan Yılmaz, yerel seçimler Cumhur İttifakı'nın ezici oy üstünlüğü ile il genelindeki belediyelerin birçoğunun alacağını ve hizmetlerini her ücra köşeye taşıyacaklarını belirterek; "Cumhur İttifakı çatısı altında buluşan AK Parti ve MHP bir ve iç içe olduğunu her yerde söylüyoruz. Mahalli idareler seçimlerinde de bu kararlı tutumumuz aralıksız devam ettireceğiz. MHP ve Cumhur İttifakı milli bağımsızlığımızın gücü, milli birlik ve kardeşliğimizin güvenliğidir. Türkiye'miz siyasi ve stratejik mahiyeti tarihi nitelikte olan, aynı zamanda sürekli akış halinde bulunan bir sürecin, bir güzergahın tam ortasındadır. Denizli'mizde MHP teşkilatları olarak üstümüze düşen görev ve sorumlukları eksiksiz ve aralıksız yerine getirmek çalışıyoruz. Bu verdiğimiz emek ve gayret ile inşallah Denizli'deki tüm belediyeleri, 31 Mart 2024 tarihinde aziz milletimizin tercihi ve Cenabı Hakk'ın MHP ve Cumhur İttifakı belediyesi haline getireceğiz. 'Cumhuriyetimizin 100. yılı, Türk ve Türkiye Yüzyılı' deyip, çalışmalarımızı heyecanla ve şevkle sürdürüyoruz. Ayırmadan ayrışmadan yerelde iktidara, ülkede istikrara yürüyoruz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ