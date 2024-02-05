'MESLEKİ EĞİTİMİ DAHA İLERİ NOKTALARA TAŞIYACAĞIZ'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Etimesgut ilçesindeki Satı Kadın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni de ziyaret etti. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Tekin, "Yeni dönemin ilk gününde Etimesgut Satı Kadın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yarınlarımızın teminatı olan meslek liseli gençlerimiz ve meslektaşlarımızla bir aradaydık. Bu dönemde de eğitimde atacağımız yeni adımlarla gençlerimizi daha nitelikli bir eğitimle buluşturma gayreti içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Teoriden pratiğe, eğitimden üretime giden yol olan, yerli ve milli olanın eğitimle şekillendiği mesleki eğitimi daha ileri noktalara taşıyacağız. Geleceğimiz olan gençlerimize ve onlara rehberlik eden meslektaşlarıma sağlıklı ve hayırlı bir dönem geçirmelerini diliyorum" dedi.