Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna'daki savaşa ilişkin, "Rusya bu savaşı kazanamayacak. Çünkü biz halk için barışa yönelik çalışmalarımızı asla durdurmayacağız. Bunu yaparak Avrupa genelinde barış ve özgürlüğü güvence altına alıyoruz. Çünkü Putin'in savaşı Avrupa'ya karşıdır" dedi.

Almanya Başbakanı Merz, 9. Almanya-Ukrayna Ekonomik Forumunda yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'da enerji altyapılarına yönelik saldırılarına dikkat çekti. Başbakan Merz, "Önümüzdeki kış ayları Ukrayna'yı bir kez daha çok zorlu, belki de bu savaşın en zorlu sınavıyla karşı karşıya bırakacak. Rusya bir süredir, her zamankinden daha spesifik olarak enerji altyapısını, enerji santrallerini ve iletim hatlarını hedef alıyor. Bu, Ukrayna halkını yıpratmak ve diz çöktürmek için çok acımasız bir girişimdir. Bu yıl da soğuk ve sert kış aylarında da Ukrayna halkını yalnız bırakmayacağız. Aksine savunma, insani yardım ve ekonomik yardım alanlarında desteğimizi daha da güçlendireceğiz" diye konuştu. Merz, " Almanya'nın en büyük bağışçısı olduğu Ukrayna Enerji Destek Fonu ile Rusya'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarının etkisini en azından hafifletmek ve önümüzdeki kış boyunca tedariki sağlamaya çalışmak için bir aracımız da var. Son haftalarda kışa hazırlık için de ek yardımlar başlattık. Bu arada biraz gurur ve güvenle söylemek isterim ki Almanya Ukrayna'nın en güçlü destekçisidir" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'da faaliyet gösteren Alman şirketlerinin sayısı, savaşın başından bu yana 3 katına çıktı"

Almanya'nın savunma alanında da Ukrayna'nın destekçisi olduğunu ifade eden Merz, "Hava savunma sistemleri, insansız hava araçları ve uzun menzilli silah sistemleri, topçu ve mühimmat teslimatı yoluyla düzenli olarak destek sağlıyoruz. Ayrıca uydu görüntüleme, iletişim, bakım ve servis gibi önemli dijital hizmetleri de destekliyoruz" şeklinde konuştu. Merz, Alman şirketlerinin de Ukrayna'ya verdiği desteğe vurgu yaparak, "Bu savaşın başlangıcından bu yana tek bir Alman şirketi bile Ukrayna'yı terk etmedi. Ukrayna'da faaliyet gösteren Alman şirketlerinin sayısı savaşın başlangıcından bu yana neredeyse 3 katına çıktı" dedi.

"Rusya bu savaşı kazanamayacak" diyen Merz, konuşmasına şöyle devam etti:

"Çünkü biz halk için barışa yönelik çalışmalarımızı asla durdurmayacağız. Bunu yaparak Avrupa genelinde barış ve özgürlüğü güvence altına alıyoruz. Çünkü Putin'in savaşı Avrupa'ya karşıdır. Değerlerimize karşıdır. Özgürlük, barış ve demokratik bir arada yaşama biçimimize karşıdır. Biz de uzun zamandır Putin'in saldırganlığının hedefi haline geldik. Buna kararlılıkla ve birlik içinde karşılık veriyoruz."

"Barışa derinden bağlıyız"

Berlin'de dün gerçekleştirilen Gönüllüler Koalisyonu zirvesini hatırlatan Merz, "Burada net bir mesaj gönderdik. Barışa derinden bağlıyız. Aynı zamanda, Ukrayna'nın yanında kararlılıkla durmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki yıl ve gerekirse daha sonrasında Ukrayna'ya gerekli askeri ve mali desteği sağlayacağız. Avrupalılar olarak Ukrayna'da adil bir barış ve Avrupa genelinde güvenlik için müzakerelerde birlikte çalışacağız. Ukrayna'nın geleceği Avrupa'dadır. Ülkemizin geleceği, Almanya'nın geleceği, birleşik ve özgür bir Avrupa'dadır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı