Meral Akşener: Netanyahu 21. yüzyılın yeni Hitler'idir

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin, "Bu saatten sonra katil Netanyahu için söylenecek hiçbir söz kalmamıştır. O, 21'inci yüzyılın yeni Hitler'idir. Holokostu yaşamış bir halkın yüz karasıdır. Zaman farklı, zihniyet aynı zihniyettir ve derhal yargılanmalıdır" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Dün İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği hastane saldırısına tepki gösteren Akşener, İsrail'in sivilleri hedef alabilen gaddarlığının, dün gece Gazze'de bir hastaneyi bile bombalayacak kadar alçaldığını ve terörizme dönüştüğünü ifade etti.

"Bu eylemler bizzat Netanyahu terörüdür"

Devletlerin hastane bombalayamayacağını, sivilleri hedef alamayacağını belirten Akşener, "Dün gece tüm insani değerleri hiçe sayan, artık alçak bir mezalime dönüşen bu eylemler teröre karşı savaş değil, bizzat Netanyahu terörüdür. Dün gece yaşananlar, tarihi bir ibret vesikasıdır" dedi.

"Bu saatten sonra katil Netanyahu için söylenecek hiçbir söz kalmamıştır"

Akşener şöyle devam etti:

"Hitler canisinin 'Kristal Gece' komplosunun mağduru olan bir halkın lideri, bugün çıkmış yeni bir kristal gecenin faili olmuştur. 'Hastaneyi Hamas bombaladı, biz yapmadık' dediler. Kimse bu yalana inanmayınca bu sefer de 'İslami Cihad Örgütü'nün attığı füze yolunu şaşırdı' diyecek kadar alçaldılar. Bu saatten sonra katil Netanyahu için söylenecek hiçbir söz kalmamıştır. O, 21'inci yüzyılın yeni Hitler'idir. Holokostu yaşamış bir halkın yüz karasıdır. Zaman farklı, zihniyet aynı zihniyettir ve derhal yargılanmalıdır. Bölgemiz ve 21'inci yüzyılın dünyası, bu katıksız barbarlığa daha fazla sessiz kalamaz. Medeni değerleri savunduğunu iddia eden her ülke, her uluslararası örgüt, her insan bu vahşete karşı tutum almalıdır. Yoksa, savunduğunu iddia ettiği değerleri inkar etmiş olur."

"Bu faşiste dur diyemeyen dünya, yeni ve ağır bedeller ödeyecektir"

"Dün Hitler'in Çekoslovakya'yı işgaline ses çıkarmayan Rusya, Fransa ve İngiltere yönetimleri, nasıl ki halklarının acı bedeller ödemesine sebep oldularsa, bugün de bu zıvanadan çıkmış faşiste dur diyemeyen bir dünya yeni ve ağır bedeller ödeyecektir" diyen Akşener, Filistin için çağrıda bulunarak, "Kafaları kuma gömmenin zamanı artık geçmiştir. İçinde Filistinlileri barındırmayan demokrasi ahkamları üzerinden mağduriyet üretme çabalarının vadesi artık dolmuştur. Dünkü büyük soykırımın acıları üzerinden bugünün terörünü aklama ikiyüzlülüğü de artık bayatlamıştır. Vakit artık çok geç olmadan bu gidişata dur deme vaktidir. Vakit artık sağduyu ve vicdanı hakim kılma vaktidir. Vakit artık vahşete son verip, adaletin ve hukukun önünü açma vaktidir. Yaşananlar, dünya kamuoyu için büyük bir sınavdır. ya bu acılardan ders alıp yaraları saracağız ya da Orta Doğu'nun bir acı ve gözyaşı coğrafyası kalmasına göz yumacağız. ya vicdanda ve adalette birleşeceğiz ya da bir daha birleşmemek üzere nefretle ayrışacağız. ya bu sınavı geçip insani değerleri dünyada hakim kılacağız ya da sınıfta kalıp, zulmün hüküm sürdüğü yeni bir dünyaya boyun eğeceğiz" dedi.

"O gün korktukları İYİ Parti'nin kök salmasıydı"

Partisinin 6 yıl önce kurulmasıyla Türkiye'deki tüm siyasi dengelerin değiştiğini söyleyen Akşener, "Bazıları bundan çok korktular. Daha yeni doğmuş bir İYİ Parti'den korktular ve doğduktan 6 ay sonra İYİ Parti'yi siyasi denklemin dışına atmak istediler. Bizi baskın bir seçimle durdurmaya çalıştılar. Ama başaramadılar. O gün korktukları İYİ Parti'nin kök salmasıydı. İşte çok şükür, bugün on binlerce teşkilat mensubumuz ve yarım milyonu aşkın üye kardeşimizle Türkiye'nin dört bir yanına kök saldık" diye konuştu. - ANKARA