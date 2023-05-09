Memur zammı ne kadar olacak? Erdoğan'ın açıklaması sonrası AK Parti'den oran geldi: Yüzde 45 o dönemde de konuşulacak

Kamu işçisine refah payı dahil yüzde 45 zam yapılırken, en düşük ücret 15 bin liraya yükseltildi. Ancak bu oran memurların tepkisini çekti. Sosyal medyadaki eleştiriler sonrası paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memurlarımız müsterih olsunlar, onların haklarını teslim etmek de bizim boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı. Herkes memur zammının ne kadar olacağını merak ederken, AK Partili Hamza Dağ'dan önemli bir ipucu geldi. Dağ, "Yüzde 45'lik oran, o dönemde de konuşulacak" dedi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri bugün sona erdi. Kamu işçisinin alacağı zam oranı refah payı dahil yüzde 45 olurken, en düşük maaş 15 bin TL'ye yükseldi.

MEMURLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Açıklanan oran memurların tepkisini çekti. Sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getiren çok sayıda memurun paylaşımları sonrası "#İşçiyeVarMemuraYok" etiketi Twitter'da TT oldu.

ERDOĞAN: MEMURLARIMIZ MÜSTERİH OLSUN

Kamu işçilerine yapılan zamma tepki gösteren çok sayıda kullanıcının yorumları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Memurlarımız müsterih olsunlar, onların haklarını teslim etmek de bizim boynumuzun borcudur. Temmuz ayı için enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz, kimseyi gördüğünden geri koymayacağız, tam tersine hep daha ileriye taşıyacağız. Ülkemizin bugüne kadar tüm eksiklerini nasıl biz giderdiysek, inşallah bugünkü sıkıntıları çözmek de bize nasip olacak." ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ HAMZA DAĞ: YÜZDE 45'LİK ORAN O DÖNEMDE DE KONUŞULACAK

Herkes memur zammının ne kadar olacağını merak ederken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yapılacak zamma ilişkin önemli bir ipucu verdi. CNN Türk canlı yayınında konuşan Dağ, "Cumhurbaşkanımız, kamu işçilerine verilecek zam oranını açıkladı. Yüzde 45 ve en düşük kamu işçisi brüt 15 bin lira maaş alacak. Memurlarla ilgili ikinci dönem maaş görüşmeleri temmuz ayında yapılıyor. Memurlar için yapılması planlanan düşünülen oranı da burada görebiliyoruz. Bizim yaptığımız görüşmelerde bu çerçevede bir sürecin olacağını söyleyebiliriz. Yüzde 45'lik oran, o dönemde de konuşulacak inşallah." dedi.