Haberler

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Burdur'da konuştu Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlileri ve emeklilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi için çaba gösterdiklerini açıkladı. Yalçın, sendikanın üyelerinin refah seviyesinin artırılması ve sosyal haklarının genişletilmesi konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamu görevlilerinin ve kamu görevlisi emeklilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi, refah seviyesinde ücret alabilmesi, açlık ve yoksulluk sınırı arasında hiçbir kamu görevlisinin kalmaması için çaba gösteriyoruz." dedi.

Yalçın, Öğretmenevi İstasyon Şubesi'nde düzenlenen Eğitim-Bir-Sen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2 No'lu Şubesinin kongre ve teşkilat buluşması programında yaptığı konuşmada, Eğitim-Bir-Sen'in Türkiye'de önemli bir örgütlenme olduğunu söyledi.

Memur-Sen'in 11 hizmet koluyla 1 milyon 100 bin üyesiyle Türkiye'de önemli bir yer tuttuğunu belirten Yalçın, "Kamu görevlilerinin ve kamu görevlisi emeklilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi, refah seviyesinde ücret alabilmesi, açlık ve yoksulluk sınırı arasında hiçbir kamu görevlisinin kalmaması için çaba gösteriyoruz." diye konuştu.

Yalçın, sendikanın varlığını üç sac ayağı üzerine oturttuklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Üyemizin sosyal, ekonomik, mali haklarını iyileştirmek, özlük ve özgürlük alanlarını genişletmek, refah seviyesinin üzerinde ücret alacak bir zemine taşımak, milli gelirin adil dağıtılması, kamuda ücret dengesinin sağlanması için çalışıyoruz. Dünyanın adil bir dünya olması konusunda enerji ortaya koyma iddiasıyla özelde üye, genelde ülke, evrensel anlamda yer küre iddiasıyla yola devam ettik."

Sendikacılığın sadece eleştirmek olmadığına dikkati çeken Yalçın, Türkiye'de sendikal mücadelenin sorunları alt alta sıralayıp kolaycılığı seçen bir yaklaşım oluştuğunu kaydetti.

Memur-Sen ailesi olarak sorunları sıralamak değil, çözümleri zorlamak, sorunlar üzerinden değil, çözümler üzerinden konuşmak istediklerini anlatan Yalçın, bu konuda yeni kazanımlarla insanların hayatını rahatlatmak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Hale Pak - Politika
2.5 saat ifade verdi! İşte Sadettin Saran'a yönelik suçlamalar

2.5 saat ifade verdi! İşte Sadettin Saran'a yönelik suçlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
İrem Derici'den peş peşe itiraflar! Ev aldı, düğün tarihini açıkladı

İrem Derici'den peş peşe itiraflar! Ev aldı, düğün tarihini açıkladı
Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Süper Amatör Lig'e transfer oldu

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Süper Amatör Lig'e transfer oldu
'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verince herkes aynı yorumu yaptı

'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verdi
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
5 yıldır evden çıkamıyor! Kilosu öyle bir arttı ki hayatı zindan oldu

5 yıldır evden çıkamıyor! Kilosu öyle bir arttı ki hayatı zindan oldu
Türk vatandaşlarının da akın ettiği bölge artık ücretli

Türk vatandaşlarının da akın ettiği bölge artık ücretli
Sadettin Saran sonrası uyuşturucu operasyonunda yeni iddia: Büyük ve önemli bir isim daha var

Sadettin Saran sonrasını işaret etti: Büyük bir isim daha var
'Taşacak Bu Deniz'e Öykü Gürman mı katılıyor? Ünlü isimden açıklama geldi

'Taşacak Bu Deniz'e Öykü Gürman mı katılıyor? Açıklama geldi
12 dakikalık VAR incelemesi ülkeyi karıştırdı: Maçlar başlamadan mı sonuçlanıyor?

Ülkeyi karıştıran VAR incelemesi
ABD Suriye'de askeri operasyon başlattı

ABD'den sınır komşumuzda askeri operasyon! Çok sayıda hedef vuruldu
Icardi, Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor

Galatasaray tarihine geçmeye 1 adım uzakta
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
title