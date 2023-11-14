Mehmetçik Pençe Operasyonu'nda arama-tarama faaliyetlerine devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin Pençe Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini açıkladı. PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin yanı sıra silah ve mühimmatlarının da imha edildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin Pençe Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, " Pkk'lı teröristleri teker teker etkisiz hale getiren Kahraman Mehmetçik, terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine aralıksız devam eden Mehmetçik, teröristler tarafından önceden döşenmiş ve yaklaşık 3 kilogram plastik patlayıcı ile desteklenmiş EYP düzeneğini tespit ederek imha etti" ifadelerine yer verildi. - ANKARA