Marmaris Belediye Başkanı Oktay yeniden aday olduğunu açıkladı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yeniden belediye başkanlığına talip olduğunu açıklayıp, aday adaylığı başvurusunda bulundu.

31 Mart Mahalli İdareler Seçim çalışmaları dahilinde Belediye Başkanlığı ve Meclis üyeliği adayları başvurularını yapmaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel merkezi başvuru sürecini 5 Aralık tarihine uzatınca Muğla'nın Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay bugün yeniden aday olduğunu açıkladı. Marmaris CHP ilçe binasında yapılan adaylık başvurusunda konuşan Oktay ' amacımız huzurlu ve barış içinde bir kent oluşturmaktı bunu da başardık ' dedi.

CHP Marmaris ilçe Başkanı Avukat Ömer Bozdemir, Belediye Başkan yardımcıları İhsan Öztürk, Burak Demirtaş, Belediye meclis üyeliği aday adayları ve Belediye Başkanı Mehmet Oktay, basın mensupları ve parti üyeleri ile başvuru gerçekleşti.

'İki iktidara karşı seçim kazandık'

Belediye Başkanlığına aday adayı olduğu açıklayan Mehmet Oktay, mesai arkadaşları ile birlikte bu kararı aldığını belirterek " Marmaris Belediye Başkanlığına devam etmenin kararını aldık. Bugün de resmi olarak partimizin takvimi içerisinde başvurumuzu gerçekleştiriyoruz, Beş yıl önceye dönmek istiyorum. Bizlerin partimiz tarafından aday gösterilip hangi süreçlerde çalışmaya başladığımızı hatırlatmakta fayda var. Malum o dönem bizden seçildiği halde aday gösterilmediği için partimizden istifa edip karşımıza rakip olan bir yapı ve bununla birlikte o dönemin bizler üyelerimiz tarafından oluşturulmuş ilçe yöneticileri de bir anda partiyi boşaltıp. Kendi planları ve bizleri oldukça kötü durumda bırakmayı hedef vermişlerdi. Partimizin Marmaris'te seçimi kaybetmesini hedeflemişti. Ancak o noktada yani sıfırdan diyebileceğimiz durumda partimizi teslim alıp öncelikle yeniden ilçemizin örgütlenmesini sağlayıp akabinde hızlı bir şekilde meclis oluşturup seçimlere gittik. Biz Cumhuriyet Halk Partisini yeniden örgütleyen ekip olarak iki iktidara karşı seçimi kazandık. İki iktidar dönemindeki kasıt şudur. Bir tanesi o partimizi bırakıp gidenler halihazırda o dönemin belediye yönetimi, diğeri de malum iktidarın adayıydı. Ancak biz Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını Marmaris'te dalgalandırmaya devam ettik. Bugün örgüt anlamında baktığımızda içimizden bir arkadaşımızı il başkanlığına taşıyacak duruma getirdik. Bunlar sözle, dedikoduyla, lafla olan şeyler değil. İstikrarlı bir şekilde kendimizi bilerek ve ayaklarımız yerde bunların hepsini gerçekleştirdik" dedi.

'Ulusal boyuttaki felaketler yaşadık'

Başkan Oktay konuşmasının devamında " 4 buçuk yılı aşkın bir görev süremiz söz konusu. Bakıldığında hakikaten hiçbir dönem yaşanmamış şeylere maruz kaldık. Başta dünyanın en eski tur operatörünün iflası, akabinde pandemi, yangınlar, seller, kar, dolu, deprem. Marmaris'te olmadığı halde depremden en çok etkilenen yerleşim bölgelerinden biri olduk. İzmir'de deprem olduğunda hatırlarsınız. Çok hızlı bir şekilde o dönem vatandaşımıza hizmet sunduğumuz belediye binamız depreme dayanıksız olduğu için çok hızlı bir şekilde tahliyesini gerçekleştirdik ki o İzmir depreminden sonra muhtemelen yanlış bilmiyorsam tüm Türkiye'de resmi kurumlar içerisinde. En hızlı icraata geçen biz olduk. Bundan dolaylı olumsuz yansımaları söz konusu oldu" şeklinde konuştu.

'İlk uygulamalara imza attık'

Başkan Oktay "Neticede bakıldığında dağınık bir dört beş farklı yerde vatandaşımıza hizmet üretmeye uğraşıyoruz. Ama bugün geldiğimiz noktada ki o süreçte de sözde bizden gözüken illerin her türlü engellemelerine rağmen getirdiğimiz noktada birkaç ay sonrasında tüm birimlerle birlikte. Tek bir noktadan tüm kent yaşayanların en az 70 sene hizmet edecek, hizmet sunacak yeni belediye hizmet binamızı faaliyete geçiriyoruz. Pandemi döneminde yaptıklarımız bakıldığında birçok anlamda Türkiye'deki o dönem içerisinde ilk uygulamalara da imza attık. Yangınlarda ki performans ortada. Devamında geçen kampanya dönemimizde ısrarla üzerinde durduğumuz bir mevzu vardı. En büyük projeniz nedir? Şunu söyledik. En büyük projemiz kentte huzuru, uyumu, barışı getirmek. Ne mutlu ki bugün buna büyük oranda ulaştığımızı söyleyebilirim. Gerek STK'lar, gerek diğer kamu kurum kuruluşlar herkesle iletişim oldukça iyi durumda. Bunun örnekleme sini en basit haliyle şuradan vermek istiyorum hepinize. Bugün bir cenazeye gittiğinizde insanlar birbirine selam vermekten çekinmiyor. Geçmişte bunlar yaşandı. Hangi dünya görüşüne sahip olursa olsun biz herkesin düşüncesine, dile getirdiği mevzulara saygı gösterdik. Çünkü hedefimiz tamamen kentin hak ettiği yaşamı sunabilmek" dedi.

'Marmaris'i marka kent haline getirmeye devam ediyoruz'

Başkan Oktay 4 buçuk yıllık başkanlık dönemi hizmetlerini anlatırken "Bilimde, sanatta ve sporda çok ciddi çalışmalarımız oldu. Bizlerin hedefi Marmaris'i gerçek anlamda bir marka kent haline getirebilmek. Yaptığımız tüm çalışmalarda bunu öncelik kıldık. Hiçbir zaman şahsi hedef peşinde koşmadan. Elbette herkesin kişisel beklentisi, hedefi olabilir. Bunların tamamına saygı duyuyoruz. Ancak geldiğimiz noktada dediğim gibi bizim ortaya koyduğumuz vizyon çok açık ve net. Bu kente katkı sağlayacak her şeye açık olup, kişisel değerlendirme içinde olanlara da her zaman belli bir mesafenizi tuttuk. Kentin önü açık şu anda devam eden birçok projemiz söz konusu. Yeni hazırlayacağımız projeler de söz konusu. Geçtiğimiz aylarda birkaç proje ile ilgili yaptığımız lansmanda da dile getirmiştim. Burada tekrar dile getirmekte fayda var. Değerli arkadaşlar, şehirler planlarla yönetilir. Bizler elimizdeki planlara göre ilerlemek durumundayız. Bu anlamda da geldiğimizden beri plan kısmında da ciddi çalışmalarımız oldu. Bunların tamamı bir şekilde süreç isteyen mevzular ama özü itibariyle bir kısmını, planlarını tamamladık ve yapım aşamasına getirdik. Diğerlerinde de aynı şekilde planlar üzerinde çalışmalar devam ediyor. Kısaca genel konulara bu şekilde değindikten sonra muhakkak ki basın mensubu arkadaşlarımızın da soruları olacak. Dediğim gibi bizler kendimize güveniyoruz. Her zaman için ayaklarımız yerde yürüyoruz. ve benim ve ekibim deki herkesin hiçbir zaman kişisel değil ama kent menfaatine çalışması artarak devam edecek diyorum" sözlerini kullandı.

Belediye Başkanı Oktay başvuru dosyasını CHP Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir'e teslim ederek resmen aday adayı olduğunu açıkladı.

Marmaris Belediye Başkanlığı için şu ana kadar Marmaris Cumhuriyet Halk Partisi'nden Acar Ünlü, Fatma Gebeş Çimen, Perrin Helvacı ve Mehmet Oktay aday adayı olduklarını açıkladı. - MUĞLA