Üç ilde 68 markette 67 mevzuata aykırı ürüne idari işlem uygulandı

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde Uşak, Muğla ve Aydın'daki 68 markette 67 üründe mevzuata aykırılık tespit edildi. İdari işlem süreci başladı.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, Uşak, Muğla ve Aydın'da yapılan 68 market denetiminde 67 üründe mevzuata aykırılık tespit edilerek idari işlem uygulandığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Sadece Uşak, Muğla ve Aydın'da. Sadece bir günde. Sadece market denetimlerinde. 68 market denetlendi. Bin 624 ürün ve fiyat etiketi tek tek incelendi. 67 üründe mevzuata aykırılık tespit edilerek idari işlem süreci başlatıldı. Sahadayız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

